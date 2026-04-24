Soldado ganó 400 mil dólares ‘prediciendo’ la caída de Nicolás Maduro; hoy está detenido y es investigado

Un soldado estadounidense ganó 400 mil dólares tras realizar una apuesta sobre la caída de Nicolás Maduro antes de que ocurriera; ahora está detenido y enfrenta cargos federales por presuntamente usar información clasificada para beneficiarse.

Se trata de Gannon Ken Van Dyke, sargento de fuerzas especiales, quien habría apostado en un mercado de predicciones semanas antes del operativo del 3 de enero; según la acusación, utilizó datos sensibles sobre la intervención en Venezuela para anticipar el resultado y obtener ganancias.

¿Cómo logró el soldado ganar dinero antes de la caída de Nicolás Maduro?

La clave está en la apuesta; el militar no habría actuado como un usuario común, sino como alguien con acceso directo a información reservada; de acuerdo con fiscales, sabía que existía un plan en marcha y utilizó ese conocimiento para colocar dinero en el momento exacto.

El movimiento ocurrió en Polymarket, una plataforma donde usuarios apuestan sobre eventos futuros; ahí, el soldado habría invertido con base en información privilegiada sobre una posible acción militar y el destino de Nicolás Maduro.

¿Por qué el caso del soldado de EU es considerado grave?

Las autoridades estadounidenses consideran que el caso rompe una línea delicada; el uso de información clasificada no solo compromete operaciones, también abre la puerta a beneficios personales indebidos.

Por ello, un gran jurado en Manhattan lo imputó por múltiples delitos, entre ellos fraude, uso indebido de información gubernamental y transacciones ilegales; es uno de los primeros casos que vinculan apuestas con información privilegiada en este tipo de plataformas.

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Dentro de la investigación aparece un elemento clave; una fotografía tomada horas después del operativo, donde el soldado aparece en lo que sería la cubierta de una embarcación militar, con uniforme y arma, junto a otros elementos.

Para los fiscales, esta imagen refuerza que no solo tenía acceso a la información, sino que participó en la planificación y ejecución del operativo contra Nicolás Maduro.

¿Qué sigue en la investigación?

El caso continúa en manos del Departamento de Justicia; el soldado deberá comparecer ante un juez mientras avanzan las investigaciones y posibles sanciones.

Mientras tanto, la plataforma donde se realizó la apuesta aseguró que colaboró con las autoridades; el mensaje es claro: el uso de información privilegiada en apuestas no quedará fuera del radar.