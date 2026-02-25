Donald Trump revela el nombre del piloto que capturó a Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro volvió a sacudir el escenario internacional luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomara el tema durante su discurso del Estado de la Unión.

Sin embargo, más allá de los detalles del operativo, hubo un momento que llamó especialmente la atención: el mandatario decidió revelar públicamente el nombre del militar que realizó la detención.

Se trata de un hecho poco común, ya que en este tipo de operaciones los perfiles de los elementos involucrados suelen mantenerse bajo estricta reserva.

WATCH: @POTUS honors Chief Petty Officer Eric Slover for his heroism in piloting the lead helicopter during Operation Absolute Resolve to capture and arrest Nicolas Maduro pic.twitter.com/0xNdwGABkD — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 25, 2026

El momento clave: Trump revela el nombre del militar que capturó a Maduro

En medio del discurso, Donald Trump hizo una pausa para reconocer a uno de los elementos de la misión.

Fue entonces cuando nombró a Eric Slover, a quien calificó como un “héroe estadounidense” por su participación en la operación.

Slover tiene el grado de suboficial superior, uno de los niveles más altos dentro del personal técnico del Ejército de Estados Unidos, lo que apunta a experiencia en misiones complejas y de alto riesgo.

AMERICAN HERO:



CW5 Eric Slover receives the Medal of Honor from @POTUS during tonight’s State of the Union Address. pic.twitter.com/xvIAq6DFuJ — U.S. Army (@USArmy) February 25, 2026

¿Por qué es inusual que se revele su identidad?

La mención pública de Eric Slover rompe con la práctica habitual en este tipo de operaciones.

Generalmente, los nombres de los militares involucrados se mantienen en reserva por razones de seguridad y confidencialidad.

El hecho de que Trump lo haya destacado públicamente refuerza el peso político del mensaje y la intención de visibilizar el poder militar estadounidense.

Así fue la operación para capturar a Nicolás Maduro

De acuerdo con el relato del propio Trump, la misión fue ejecutada por fuerzas de élite en un despliegue que calificó como “uno de los más complejos y espectaculares en la historia militar”.

El operativo habría incluido labores de inteligencia, incursiones estratégicas y el uso de unidades altamente especializadas que lograron superar las defensas del gobierno venezolano.

.@POTUS: "America’s Armed Forces overwhelmed all defenses and utterly defeated the enemy...to end the reign of outlaw dictator Nicolas Maduro, and bring him to face American Justice. This was an absolutely colossal victory for the security of the United States, and it also opens… pic.twitter.com/GV4hJOufjf — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 25, 2026

Según su versión, las tropas estadounidenses ingresaron a territorio venezolano, neutralizaron puntos clave y concretaron la captura del mandatario.

Posteriormente, Maduro fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos ante la justicia, en lo que Donald Trump describió como una acción decisiva para la seguridad nacional.