Detienen a custodios que robaron camioneta de valores en el Edomex

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que detuvo a cuatro personas que trabajaban para la empresa "Cometra" y que habrían incurrido en el delito de cohecho al presuntamente robar la camioneta de valores que debían resguardar de la delincuencia.

Los hechos ocurrieron cuando agentes de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) atendieron un petición de búsqueda por parte del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), motivo por el que los agentes implementaron un operativo.

De acuerdo con la indagatoria, la camioneta de valores en cuestión es una unidad marca Ford, tipo Super Duty, modelo 2022, color beige. Fue en la calle Ahuehuetes, en el municipio de Tlalnepantla en donde ubicaron un vehículo con las mismas características.

Detienen a trabajadores por robar camioneta de valores

En el lugar, los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México encontraron a tres hombres con uniforme de la empresa custodiando la camioneta, quienes afirmaron que una compañera de trabajo se encontraba al interior de la unidad contando el dinero.

Los empleados y responsables de resguardar la camioneta de valores ofrecieron dinero a los policías para que abandonaran la investigación y se retiraran de la zona, pero estos cumplimentaron el aseguramiento y trasladaron a las cuatro personas al Ministerio Público para que defina su situación jurídica tras presuntamente haber cometido el delito de cohecho.

Los detenidos, según la dependencia, son:

Jesús “N”, de 24 años.

Francisco “N”, de 43 años.

Antonio “N”, de 44 años.

Areli “N”, de 26 años.

¿Cuál es la pena por cohecho en el Estado de México?

En la entidad, comete el delito de cohecho el particular que ofrezca, prometa o entregue dinero o cualquier dádiva a un servidor público, como lo son los policías, para que realice u omita un acto, o actos lícitos o ilícitos relacionados con sus funciones.

Las penas establecidas en el Código Penal del Estado de México para el delito de cohecho son las siguientes:

