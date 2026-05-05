¡Vuelo y volcadura en Zapopan! Conductora choca, brinca camellón y termina en sentido contrario

Un fuerte accidente se registró en el cruce de Carretera a Tesistán y Avenida Copalita, en la colonia Nuevo México. Una conductora perdió el control de su vehículo compacto en color gris tras impactar inicialmente a una camioneta de carga al intentar incorporarse a la carretera.

La inercia del golpe provocó que el auto chocara violentamente contra un árbol, brincara el camellón central y terminara volcado sobre su costado izquierdo en los carriles de contraflujo. A pesar de lo espectacular del percance, las dos mujeres que tripulaban la unidad resultaron ilesas y fueron retiradas del sitio por sus familiares antes de que las autoridades viales concluyeran el peritaje. Elementos de la Policía Vial resguardaron la zona para evitar un segundo accidente en esta transitada vía.

Fuego en el Panteón Jardín: Alertan por incendio a espaldas de viviendas

Elementos de la policía de Tlaquepaque detectaron una densa columna de humo negro mientras patrullaban la colonia Nueva Santa María. Al investigar, confirmaron un incendio de proporciones considerables en el cruce de las calles Miguel Orozco Camacho y San José.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un incendio al interior del Panteón Jardín en la Col. Nueva Santa María en Tlaquepaque.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/dpkmENimXg — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 5, 2026

El fuego se registraba en el interior del Panteón Jardín, específicamente en una zona de acumulación de hojarasca y basura colindante con la parte posterior de varias viviendas. Bomberos municipales realizaron una entrada estratégica por el interior del cementerio para sofocar las llamas. Aunque se sospecha que el incendio fue provocado intencionalmente, no se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales a las fincas vecinas.

Atentado en San Isidro: Queman muebles para incendiar camionetas

La alarma se encendió en la colonia San Isidro, en Guadalajara, tras múltiples reportes de vehículos incendiándose en la calle Diego Cuentas, al cruce con Esteban a la Torre. Al arribo de los bomberos tapatíos, se confirmó que dos camionetas estaban siendo alcanzadas por el fuego.

Las investigaciones preliminares indican que sujetos desconocidos habrían prendido fuego a un par de muebles abandonados en la vía pública junto a los automotores, con la clara intención de que las llamas se propagaran. Gracias a la rápida intervención de los tragahumo, las camionetas sufrieron daños parciales. La Policía Municipal resguardó la escena mientras los propietarios iniciaban los trámites con sus aseguradoras por este acto vandálico.