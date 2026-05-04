¡Otra “fiestita” de la 4T! Alcalde de Alvarado, Veracruz, organiza XV años para su hija mientras hay crisis por falta de energía

En Alvarado, Veracruz, parece que al alcalde no le importa mucho las crisis por fallas en la energía eléctrica, pues decidió celebrar con una grana fiesta los XV años de su hiija.

Mientras los vecinos de distintas colonias reportan que se quedan a oscuras, Beto Cobos decidió ignorar el sufrimiento por calor y la falta de luz para "tirar la casa por la ventana" en una fiesta con temática de circo profesional.

Aclade de Alvarado organizó mega fiesta y los ciudadanos enfrentando una crisis

Por un lado, familias enteras lidiando con el clima extremo y comida echada a perder por los apagones; por el otro, un despliegue de iluminación, carpas gigantes y espectáculos.

Que el líder del municipio gaste en una "mega fiesta" mientras los servicios básicos fallan, fue visto como una falta de respeto total a la situación que vive la gente.

Alcalde de Alvarado dice que le hicieron descuentos para la fiesta de su hija

Ante el ruido que hicieron las fotos y videos del evento, Beto Cobos no tuvo de otra más que salir a dar la cara. El alcalde negó que hubiera un derroche de dinero público o privado. Según su versión, la fiesta se vio tan lujosa porque los proveedores le bajaron los precios.

Según él, montar un circo de ese nivel le salió a precio de ganga, una explicación que podría ser calificada como una burla.

Fiestas de la 4T: La austeridad, la invitada ausente

El caso de Cobos no es un hecho aislado, parece más bien un estilo manejado por militantes de Morena. No hace mucho, el contratista de Pemex en Tabasco, Juan Carlos Guerrero, gastó más de 50 millones de pesos en los XV de su hija.

También está el caso de la diputada de Morena, Bertha Ahued, cuya hija tuvo una "pre-boda" de 7 millones. Aunque el discurso oficial habla de "austeridad republicana", en los hechos, las fiestas de la llamada 4T son bastante caras.

Otra mega fiesta de la 4T. Ahora fue el alcalde de Alvarado, Beto Cobos, del Verde, que organizó unos XV Años simulando un circo, justo en una crisis por falta de energía en varias colonias. Ante las críticas negó derroche y atribuyó a que proveedores le bajaron los precios pic.twitter.com/cMbJThTmcN — Rodrigo Barranco (@rodrigo_dector) May 4, 2026

La 4T y su austeridad de lengua

Para el alcalde de Alvarado, no hubo conflicto ético en celebrar así mientras su municipio sufre; para él, fue simplemente un evento familiar apoyado por "proveedores generosos".

El problema es que el pueblo no recibe esos mismos "descuentos" cuando se trata de pagar los recibos de una luz que ni siquiera tienen.