¡Los buscan con urgencia! Reportan tres adolescentes desaparecidas en calles de Puebla; familiares temen por su seguridad

¡Urgente! Activan la Alerta Amber en distintos municipios de Puebla tras la desaparición de tres adolescentes entre 13, 14 y 16 años de edad; familiares temen por la seguridad de las menores de edad.

En caso de tener información que ayude a encontrar a las tres jóvenes, puedes comunicarte directamente con la Fiscalía del estado.

Desaparece Fanny Jhoana en calles de San Pedro Zacachimalpa

Fanny Jhoana Navarrete Munguia, adolescente de 13 años de dad, desapareció en las calles de San Pedro Zacachimalpa, en el municipio de Puebla, Puebla, desde el pasado 30 de abril 2026.

Estas son las características clave para encontrar a la menor de edad:



Mide 1.65 metros.

Ojos de color café.

Cabello ondulado y de color negro; corte mediano

Señas particulares: Tiene dos lunares en la mejilla derecha cerca de la nariz.

La adolescente utiliza lentes de contacto.

El última vez que Fanny Jhoana fue vista llevaba una chamarra de color azul con franjas blancas y verdes, pants de color azul marino con franjas blancas y verdes, tenis morados con lila y una mochila escolar.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente FANNY JHOANA NAVARRETE MUNGUÍA, de 13 años de edad.



Fue vista por última vez en San Pedro Zacachimalpa, Puebla, Puebla. pic.twitter.com/rdt3zY0AKW — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) May 5, 2026

Desaparece Diana Rosario, de 14 años de edad, en calles de Cuautlancingo, Puebla

Diana Rosario Pestaña Ramírez, adolescente de 14 años de edad, desapareció el pasado 3 de mayo 2026 en calles del municipio de Cuautlancingo, Puebla, desde ese entonces se desconoce su paradero.

Estas son las características clave para encontrar a la menor de edad:



Mide 1.50 metros

Ojos de color café oscuro

Cabello ondulado y de color negro; corte mediano

Señas particulares: Tiene un lunar del lado izquierdo de la nariz, lunar en el labio superior del lado izquierdo.

El día de su desaparición, Diana Rosario vestía con una sudadera de color negro, un pantalón de mezclilla negro, tenis blancos con lila y una bolsa de mandado de color blanco.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente DIANA ROSARIO PESTAÑA RAMÍREZ, de 14 años de edad.



Fue vista por última vez en el municipio de Cuautlancingo, Puebla. pic.twitter.com/XzPBeMrKTq — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) May 5, 2026

Aide Consuelo, adolescente de 16 años, desapareció en calles de Puebla

Aide Consuelo Córdoba García, joven de 16 años de edad, fue vista por última vez en la colonia 18 de Marzo, ubicada en el municipio de Puebla, Puebla; familiares temen por su integridad y seguridad.

Las características clave para encontrar a Aide:



Mide 1.68 metros.

Ojos de color café oscuro.

Cabello largo, lacio y de color negro.

Señas particulares: Lunar en el ojo derecho cerca del lagrimal, además de un lunar del lado derecho a la altura del pómulo.

El día de su desaparición, la adolescente vestía con una sudadera de color negro, un pantalón de mezclilla y tenis blancos.