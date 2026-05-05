Intenta atacar a policía de Tizayuca, Hidalgo, el oficial dispara al piso para calmarlo y lesiona a su compañera

Un hombre amenazaba con agredir a otras personas en el fraccionamiento Villa Magna en Tizayuca, Hidalgo, la policía llegó al lugar y el sujeto también intentó atacarlos, por lo que uno de los oficiales realizó disparos al piso para asustarlo, pero lamentablemente lesionó a su compañera, así como al presunto agresor.

¿Qué pasó en Villa Magna, Tizayuca?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todo comenzó con una llamada al número de emergencias que alertaba sobre un hombre que se estaba autolesionando y ponía en riesgo su vida y la de quienes lo rodeaban.

Al llegar al domicilio, los agentes encontraron al sujeto con un objeto punzocortante, con el que amenazaba tanto a familiares como a los propios policías.

La situación escaló rápidamente. Aunque los oficiales intentaron calmarlo mediante diálogo y control, el hombre se tornó agresivo, obligando a los uniformados a disparar para evitar una tragedia mayor.

¿Por qué el policía disparó durante el operativo?

Según el reporte oficial, los agentes aplicaron el protocolo de uso de la fuerza conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, el cual establece que las acciones deben ser legales, necesarias y proporcionales.

Tras agotar las opciones de persuasión, uno de los elementos realizó disparos al suelo como medida de contención. Sin embargo, una de las balas impactó a una de sus compañeras y otra alcanzó al presunto agresor. Este hecho abrió cuestionamientos sobre la ejecución del protocolo y el manejo del arma en una situación de alto riesgo.

⭕️|| Dos personas, entre ellas una mujer policía, resultaron lesionadas por arma de fuego tras un presunto intento de suicidio en el fraccionamiento Villa Magna, perteneciente al municipio de #Tizayuca.

De acuerdo con reportes, un hombre con un objeto punzocortante amenazaba con… pic.twitter.com/3u1SRSnUL0 — Punto por punto (@puntoporpuntomx) May 2, 2026

Estado de salud de los heridos tras los disparos en Tizayuca

La policía lesionada fue trasladada de emergencia a la Ciudad de México, donde recibe atención médica especializada. Hasta el momento, se reporta fuera de peligro.

Por su parte, el agresor fue asegurado y llevado bajo custodia al Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente al Hospital General de Zona No. 36, donde permanece bajo vigilancia médica.

¿Qué pasará con los policías involucrados en la balacera en Tizayuca?

Tras lo ocurrido, los elementos que participaron en el operativo quedaron a disposición de la Procuraduría estatal, que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Las autoridades buscan determinar si el uso de la fuerza fue adecuado y si hubo alguna negligencia que provocara que una oficial resultara herida durante la intervención.

