¡Camillero mañoso! Lo atrapan por abusar de una paciente en hospital del IMSS en Tlalnepantla, Edomex

Un camillero fue detenido en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México luego de que una mujer lo acusara de haberla atacado mientras se encontraba en una situación vulnerable dentro de la Clínica 72 del IMSS, donde elementos de seguridad municipal acudieron tras recibir un reporte ciudadano.

¿Qué pasó en la Clínica 72 del IMSS en Tlalnepantla?

De acuerdo con el testimonio de la víctima, una mujer de 28 años, el presunto agresor —un camillero del hospital— aprovechó un momento durante la madrugada para realizarle tocamientos indebidos e intentar una agresión sexual.

La denuncia se activó luego de que la mujer pidiera ayuda dentro del hospital. Personal de seguridad del lugar notificó de inmediato a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención de policías municipales.

Al llegar, los oficiales entrevistaron tanto a la víctima como al jefe de seguridad del hospital, quien confirmó la situación reportada.

¿Cómo fue la detención del camillero?

Tras el señalamiento directo de la mujer, los policías procedieron a la detención de un hombre identificado como Alfredo “N”, de 44 años de edad.

El sujeto fue informado de sus derechos y posteriormente trasladado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde se abrió una carpeta de investigación para determinar su situación legal. La autoridad será la encargada de recabar pruebas, testimonios y peritajes para esclarecer lo ocurrido dentro del hospital.

Luego de la denuncia, se activaron protocolos de atención para víctimas de violencia de género. Al lugar acudió personal especializado para brindarle acompañamiento, asesoría legal y atención médica. También se solicitó la intervención de una unidad médica para realizar la valoración correspondiente y garantizar su estado de salud.

Autoridades municipales reiteraron que mantienen una política de cero tolerancia ante cualquier tipo de violencia contra las mujeres y aseguraron que se dará seguimiento puntual al caso.

Por su parte la Fiscalía será quien determine si existen elementos suficientes para imputar al detenido por delitos relacionados con abuso o intento de agresión sexual.

