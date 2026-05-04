¿Dónde está Rubén Rocha Moya? Omar García Harfuch revela el paradero del que fuera gobernador de Sinaloa

La duda sobre el paradero de Rubén Rocha Moya ha sido una constante que no se había aclarado desde que el gobierno de los Estados Unidos señaló al gobernador y a otros nueve funcionarios de vínculos con el crimen organizado.Este lunes 4 de mayo, el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, junto a la gobernadora interina Yeraldine Bonilla, dieron detalles sobre el paradero del que fuera cabeza del gobierno estatal, además de hablar de temas relacionados a la seguridad de la entidad.

🚨#AlertaADN#OGH | El Gabinete de Seguridad (@GabSeguridadMX) junto con la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, ofrecen una conferencia de prensa https://t.co/UAizaFNQE4 pic.twitter.com/am4hkCorgH — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 4, 2026

¿Dónde está Rubén Rocha Moya?

A la pregunta directa de dónde se encuentra Rocha Moya, Harfuch respondió que, hasta donde su oficina tiene conocimiento, el exgobernador permanece en el estado.

"Hasta donde tengo entendido sigue aquí en Sinaloa, sinceramente no tengo conocimento, pero tengo entendido que está aquí en Sinaloa", agregó el secretario de seguridad.

Omar García Harfuch habla del fuero constitucional de Rocha Moya y otros funcionarios

Omar García Harfuch tocó el tema del fuero constitucional con el que contaba el ex gobernador de Sinaloa. Al haber solicitado su licencia temporal, la inmunidad procesal se anula. "El gobernador, al dejar el cargo, no tiene fuero", dijo el secretario.

Esto significa que si la Fiscalía General de la República (FGR) decide actuar por las acusaciones de narcopolítica que vienen desde Washington, no necesita pedir permiso al Congreso; la puerta para un arresto está abierta.

Le dan protección a Rubén Rocha Moya: Asignan escoltas para el ex gobernador

A pesar de las graves acusaciones de trabajar para "Los Chapitos", Rocha Moya cuenta con un esquema de seguridad oficial. Harfuch aclaró que no fue una petición del ex gobernador, sino una recomendación del gabinete para que mantuviera escoltas.

El secretario declaró que no tienen ningún dato o indicio de que Rocha esté amenazado o pueda sufrir un ataque.

Inzunza: el único con el escudo del fuero intacto

Mientras Rocha camina por la cuerda floja, el senador Enrique Inzunza Cázarez, es el único de la lista de los diez señalados por la DEA que aún cuenta con fuero constitucional.

A diferencia de Rocha, el senador no tiene un equipo de seguridad asignado por la Federación.

🚨#AlertaADN



Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa y señalado por EE.UU. por narcotráfico, se encuentra en funciones y atenderá cualquier citación, requerimiento o resolución que emita la Fiscalía General de la República https://t.co/4eXoIFN14w — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 4, 2026

Vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro seguirá en funciones a pesar de ser señalado por EU

Mediante un comunicado publicado por la Fiscalía de Sinaloa, se declaró que el vicefiscal señalado por Estados Unidos, Dámaso Castro Zaavedra, seguirá en funciones y ejerciendo como funcionario público.