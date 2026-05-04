¡Esas son nuestras autoridades! Destituyen a titular de Protección Civil de Tlaltizapán, Morelos tras golpear a su expareja

Este fin de semana, el nombre del titular de Protección Civil de Tlaltizapán, Lauro "N, resonó y no por hacer bien su trabajo, sino por un video viral en el que se le ve golpeando a mujeres cerca de una primaria.

Debido a la gravedad del material, grabado por testigos, Lauro "N" fue retirado de su cargo y se puso en la mira de las autoridades luego de golpear a su expareja.

El Gobierno Municipal de #Tlaltizapán separó de su cargo a Lauro Hernández Páramo, quien se desempeñaba como coordinador de Protección Civil, tras un altercado registrado frente a una escuela primaria.



El incidente ocurrió alrededor de las 12:25 horas en la colonia 20-30, a las… pic.twitter.com/H8LYWTgW8d — Reporte M (@_ReporteMorelos) May 1, 2026

Titular de Protección Civil de Tlaltizapán cometió actos violentos frente a niños

Los hechos ocurrieron justo afuera de la Escuela Primaria "Rafael Ramírez". Mientras los alumnos salían de sus salones, fueron testigos de cómo el entonces funcionario derribaba y golpeaba a una mujer.

Los gritos de auxilio de los menores que se escuchan en la grabación son el reflejo del terror que se vivió en ese momento, mientras Lauro "N" ignoraba por completo que estaba siendo grabado.

Destituyen a titular de Protección Civil en Tlaltizapán, Morelos

Después de que el video saliera a la luz, el Ayuntamiento emitió un comunicado informando su destitución inmediata. Las autoridades locales declararon que no permitirán que nadie que trabaje en el servicio público vulnere la integridad de las mujeres ni rompa la confianza de la gente con actos tan cobardes.

Inician investigación contra Lauro "N"

Además de perder su puesto, ya existe una investigación abierta por parte de las autoridades competentes. La pelea en vía pública y la agresión física documentada en video son pruebas claves.

Se espera que en los próximos días se defina su situación jurídica.

Titular de Protección Civil era del partido de Morena

Este escándalo también ha salpicado el ambiente político local, ya que Lauro pertenecía a la administración actual vinculada a Morena. La crítica no se hizo esperar, señalando que los filtros para elegir a quienes ocupan puestos de seguridad y auxilio ciudadano deben ser mucho más estrictos.

Tras verse inmiscuido en un altercado entre particulares que generó diversos comentarios en redes sociales, la alcaldesa de #Tlaltizapán, determinó la separación del cargo de Lauro Hernández Páramo, quién se desempeñaba como Coordinador de Protección Civil. pic.twitter.com/rF4MZ0sN3Q — Desde la Redacción Multimedios (@LaMultimedios) May 1, 2026

Sin tolerancia a la violencia de género

El caso de Tlaltizapán se suma a una lista de funcionarios que confunden su posición con impunidad. El video en el cual el funcionario agrede físicamente a una mujer ayudará a que el proceso legal contra él obtenga resultados.

Por ahora, se espera que este tipo de incidentes no vuelvan a ocurrir y menos frente a menores de edad que, en este caso, sufrieron un momento aterrorizante.