Herencia maldita de Rocha Moya: Balacera en Plaza Cuatro Ríos de Culiacán, Sinaloa deja tres personas sin vida

¡Herencia maldita de Rubén Rocha Moya en Sinaloa! Culiacán, volvió a vivir una jornada de pesadilla que parece no tener fin. El miedo se instaló en Plaza Cuatro Ríos, un punto que solía ser de convivencia y que ahora es más que un punto en el que hay ataques armados y asesinatos.

En dos ataques distintos, la violencia arrebató vidas y dejó claro que, en el estado, ni siquiera los centros comerciales son lugares seguros.

Lluvia de balas en #Culiacán



La madrugada del domingo se registraron 2 ataques armados en una plaza comercial de Culiacán con menos de 2 horas de diferencia.



El saldo fue de 3 muertos y una mujer herida.



En el primer ataque, sicarios interceptaron a un hombre dentro de su… pic.twitter.com/Hn5iZ4Obr7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 4, 2026

Balaceras en Plaza Cuatro Ríos de Culiacán, Sinaloa

Con una diferencia de apenas hora y media, se registraron dos balaceras que dejaron a la gente atrapada entre los locales. El saldo fue de tres personas fallecidas y una mujer que resultó herida en medio del caos.

Tras los disparos, las autoridades lograron asegurar armas de alto poder y vehículos abandonados, pero el daño psicológico para quienes estaban ahí ya estaba hecho.

La Plaza Cuatro Ríos se volvió un campo de guerra

Desde que estalló el conflicto abierto entre Los Chapitos y Los Mayos, este centro comercial ha sido escenario recurrente de enfrentamientos. Lo que antes era un sitio para ir al cine o cenar, hoy es un punto crítico, donde las balaceras pueden aparecer en cualquier momento debido a la disputa por el control de la capital sinaloense.

Luto en las aulas: matan al maestro Andrey en Sinaloa

El pasado 2 de mayo, el profesor Andrey, de apenas 31 años, fue interceptado por desconocidos y acribillado mientras conducía su vehículo blanco.

Andrey era el maestro de Español de la Secundaria Técnica No. 90 y un joven talento literario, autor del libro infantil "Bejita".

La muerte del profesor Andrey ha causado una indignación especial. Perder a un docente que dedicaba su tiempo a fomentar la lectura entre los más pequeños es un golpe directo al futuro de Culiacán.

Hasta el momento, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) local, no han emitido ningún mensaje respecto al asesinato.

La violencia no da tregua en Sinaloa...



Un hombre fue asesinado a balazos mientras conducía sobre el bulevar Obrero Mundial, en Culiacán.



La víctima fue identificada como Adelaido Andrey, escritor y maestro de secundaria.https://t.co/so3M6eGTgX pic.twitter.com/AYeIaRKBuy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 3, 2026

Culiacán: ¿la violencia es una herencia maldita?

Entre los operativos en las plazas y los asesinatos en las calles, la ciudadanía se siente en un abandono total. Aunque se ven patrullas y se aseguran camionetas tras las balaceras, las investigaciones sobre quiénes dispararon contra los civiles en Cuatro Ríos o quiénes mataron al maestro Andrey avanzan a cuentagotas.

Sinaloa sigue contando víctimas en una guerra que ya no respeta horarios, profesiones ni espacios de recreación.