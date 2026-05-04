“No me dejaron volar”: activista en etapa terminal denuncia discriminación en el AIFA

La activista y defensora de derechos humanos Samara Martínez denunció públicamente que fue víctima de discriminación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), luego de que la aerolínea Viva Aerobus le impidiera abordar un vuelo por portar un dispositivo médico indispensable para tratar su insuficiencia renal en etapa terminal.

La situación, que rápidamente generó indignación en redes sociales, abrió nuevamente el debate sobre la falta de protocolos claros en aerolíneas para atender a personas con enfermedades o discapacidad.

¿Por qué no dejaron abordar a Samara Martínez en el AIFA?

De acuerdo con su testimonio, la activista había comprado su vuelo con anticipación para regresar a Chihuahua, pero al presentarse en el aeropuerto, personal de la aerolínea le negó el acceso al avión.

El argumento, según explicó, fue que no contaban con protocolos para transportar el equipo médico que utiliza para mantenerse con vida. Esto, pese a que ella intentó ofrecer distintas alternativas para llevar el dispositivo, incluso cargarlo consigo durante el vuelo.

“Me discriminaron por estar enferma”, denunció en un video difundido en redes, donde también señaló que no recibió una solución clara ni apoyo por parte del personal.

¿Qué dicen las autoridades tras el caso de discriminación contra Samara Martínez?

Ante la falta de respuesta, Samara Martínez solicitó la intervención del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La activista busca que se investigue el caso no solo por la negativa del servicio, sino también por posibles comentarios discriminatorios por parte del personal, quienes —asegura— hicieron preguntas ofensivas sobre su condición médica.

Además, denunció que tampoco le ofrecieron reembolso ni alternativas de vuelo, lo que complicó aún más su situación, ya que adquirir otro boleto implicaría un gasto de al menos 11 mil pesos.

El caso de Samara Martínez no es aislado. Ella misma recordó que anteriormente ya había tenido situaciones similares con otras aerolíneas, lo que evidencia una falta de preparación para atender a pasajeros con necesidades médicas específicas.

También cuestiona qué pasa con quienes no cuentan con recursos económicos para enfrentar imprevistos como este, donde además del impacto emocional, se suman gastos no contemplados y riesgos a la salud.

Samara Martínez busca cambiar las reglas

La activista busca que su experiencia sirva para generar cambios reales en la industria aérea. A través de redes sociales, hizo un llamado a visibilizar este tipo de situaciones y exigir que las aerolíneas implementen protocolos adecuados.

“Jugar con la discapacidad no es un juego”, expresó, al insistir en que nadie debería quedarse sin viajar por falta de empatía o desconocimiento. Mientras tanto, el caso sigue generando conversación y presión pública, en espera de una respuesta tanto de la aerolínea como de las autoridades correspondientes.

Por su parte, la aerolínea contactó a Samara Martínez por medio de redes sociales luego de que se viralizara el video. En dicho mensaje lamentaron la situación y le pidieron más detalles sobre lo ocurrido para darle seguimiento al caso, así como fortalecer sus protocolos para futuras ocasiones con pasajeros como la activista.

¿Quién es Samara Martínez?

Samara Martínez es una periodista, catedrática y activista mexicana de 31 años que se ha convertido en una de las voces más visibles en la lucha por la legalización de la eutanasia en el país.

Su historia es también personal. Desde los 17 años enfrenta enfermedades crónicas, incluyendo insuficiencia renal terminal, lo que la ha llevado a someterse a diálisis diaria y a dos trasplantes de riñón fallidos.

La activista ha convertido su experiencia en una causa social. A través de la Ley Trasciende, busca garantizar el derecho a una muerte digna mediante un proceso seguro, regulado y humano.

Ley Trasciende: el proyecto que propone una muerte digna de Samara Martínez

La activista Samara Martínez, ha impulsado la llamada Ley Trasciende, una iniciativa que busca regular la eutanasia en México. A pesar del respaldo social, la propuesta no ha llegado al pleno del Senado. Según Martínez, esto se debe a la falta de voluntad política.

La eutanasia es un procedimiento mediante el cual una persona con una enfermedad grave o terminal decide poner fin a su vida de manera asistida, con el objetivo de evitar sufrimiento innecesario.

Existen distintas formas, pero en términos generales implica la intervención médica bajo condiciones reguladas y con el consentimiento del paciente.