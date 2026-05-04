Camión de carga pierde el control y aplasta un auto en Naucalpan, Edomex; se reportan 4 muertos

La mañana de este lunes 4 de mayo se registró un fuerte accidente que acabó con la vida de una familia en el Estado de México (Edomex), luego de que un camión de carga volcara sobre un auto en el municipio de Naucalpan.

La tragedia ocurrió entre las 10:30 y las 11:00 de la mañana sobre la carretera Naucalpan–Ixtlahuaca, a la altura de la zona conocida como Rincón Verde o la "Curva del diablo", con un saldo preliminar de cuatro personas muertas, entre ellas un menor.

Tragedia en carretera...



Cuatro personas perdieron la vida, entre ellas un menor de edad, tras un fuerte accidente registrado en la carretera San Bartolo Nopalera, en Naucalpan, #Edomex,



Autoridades acudieron al lugar para realizar las labores correspondientes.



El reporte de… pic.twitter.com/s1079xLqCF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 4, 2026

Camión se queda sin frenos y provoca accidente en Naucalpan

Primeros reportes indican que el conductor de un camión que transportaba arena habría perdido los frenos mientras circulaba por esta vía.

Tras perder el control, la pesada unidad volcó sobre su costado izquierdo y terminó cayendo encima de un automóvil rojo, que justo pasaba por la zona.

Mismo que quedó completamente aplastado bajo el peso de la unidad de carga, lo que provocó la muerte de los pasajeros, entre ellos una niña de solo 8 años de edad.

🚨🚫❌ ACCIDENTE EN NAUCALPAN 🚨🚫❌



Terrible accidente entre un camión de carga y un auto compacto en Rincón Verde, Naucalpan.#ChismosaDeLaZonaSur #Naucalpan



04/05/2026 pic.twitter.com/tis3JKTShN — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) May 4, 2026

¿Quiénes son las víctimas del accidente en Naucalpan?

De manera preliminar, se reporta que en el coche viajaban tres integrantes de una familia. Entre las víctimas se encuentra una menor de aproximadamente 8 años de edad, la madre y el padre.

Además, el conductor del camión de volteo también perdió la vida, ya que el fuerte accidente hizo que ambas unidades quedaran destrozadas, elevando la cifra a 4 muertos.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de Protección Civil, bomberos y policías municipales, quienes trabajaron de inmediato en la zona. A pesar de que vecinos intentaron auxiliarlos, los cuatro ya no contaban con signos vitales.

⚫ ¡TRAGEDIA EN NAUCALPAN! Un camión de carga perdió el control y volcó en la carretera San Bartolo Nopalera. Lamentablemente, aplastó un auto, lo que dejó cuatro muertos, entre ellos un menor de edad pic.twitter.com/KXLtSrCCpQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 4, 2026

Debido al estado en el que estaban las dos unidades, los cuerpos de rescate utilizaron equipo especializado para poder retirar los restos del vehículo y recuperar los cuerpos de las víctimas, que quedaron atrapadas entre los fierros.

La zona fue acordonada por las autoridades para permitir las labores de rescate y el inicio de las diligencias correspondientes.

Autoridades investigan causas del accidente

Aunque de manera preliminar se señala que el camión se habría quedado sin frenos, serán las autoridades mexiquenses las encargadas de determinar lo que causó el accidente.

Peritos ya realizan las investigaciones correspondientes en el lugar para deslindar responsabilidades y confirmar cómo ocurrieron los hechos.

