Más de 400 millones y ni así: Feria de Tabasco se inunda tras primeras lluvias

La Feria de Tabasco arrancó con contratiempos luego de que las primeras lluvias de mayo provocaran severas inundaciones en el Parque Tabasco, sede principal del evento. Lo que debía ser el inicio de una de las celebraciones más importantes del estado terminó marcado por encharcamientos, goteras y molestias entre expositores y visitantes.

Inversión millonaria bajo cuestionamiento

El gobierno encabezado por Javier May había anunciado una inversión significativa para la organización y mantenimiento del recinto ferial. Inicialmente, se contemplaron 34 millones de pesos para trabajos generales en el parque; sin embargo, reportes de medios locales señalan que el gasto total del evento supera los 400 millones de pesos, considerando la gratuidad de espectáculos y conciertos con artistas nacionales e internacionales.

A pesar de este presupuesto, las deficiencias quedaron en evidencia desde el primer fin de semana. Uno de los puntos más criticados fue el área de exposición ganadera, recientemente construida con una inversión superior a los 40 millones de pesos. En este espacio se registraron filtraciones de agua, techos con goteras y acumulación de agua en diversas zonas, lo que afectó directamente a los expositores.

Expositores inconformes por condiciones y costos

Para compensar el alto gasto público, el gobierno estatal incrementó los precios de los espacios comerciales dentro de la feria. Esta decisión generó inconformidad entre comerciantes y participantes, quienes finalmente accedieron tras negociaciones. No obstante, las condiciones del lugar tras las lluvias incrementaron el malestar.

Varios expositores señalaron que la calidad de las instalaciones no corresponde al costo que pagaron, especialmente ante los problemas de infraestructura que afectaron la exhibición de productos y la experiencia de los asistentes.

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Lluvias impactan afluencia y arranque del evento

Además de los daños materiales, las lluvias también provocaron una baja en la afluencia de visitantes durante el primer fin de semana. El clima adverso, sumado a las imágenes de zonas inundadas, redujo el flujo de personas en un evento que tradicionalmente atrae a miles.

El arranque de la feria, que buscaba posicionarse como un escaparate cultural, comercial y turístico, quedó opacado por las fallas logísticas y estructurales. Hasta el momento, autoridades no han detallado acciones inmediatas para corregir los problemas detectados.