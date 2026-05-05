¡Vuelven en mayo y son muchas! Ubicaciones de unidades móviles para tramitar licencia de conducir Edomex
Unidades móviles Edomex mayo 2026: consulta ubicaciones, fechas oficiales y municipios para tramitar tu licencia de conducir sin filas antes de que cambien de sede.
Si necesitas tramitar tu licencia de conducir en el Edomex, esta es tu oportunidad: las unidades móviles ya están activas en mayo y recorrerán varios municipios, pero no se quedan mucho tiempo en el mismo lugar.
La caravana cambia de sede constantemente y algunas ubicaciones dejarán de operar en los próximos días; por eso, es clave revisar fechas y direcciones antes de salir, ya que podrías perder el viaje si acudes fuera de tiempo.
Unidades móviles Edomex mayo: ubica la más cercana
Si vas a tramitar tu licencia en el Estado de México durante mayo, aquí tienes el listado actualizado de unidades móviles con direcciones exactas y fechas claras.
Lunes 4 de mayo
- Acambay – Plaza Hidalgo 8, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)
- Temascalapa – Calle Río Colorado 2, Barrio San Miguel
- Ecatepec – Av. Insurgentes Mz. 002, Fracc. Las Américas (Paseo Ventura)
- Tultitlán – Calle Zodiaco s/n, Unidad Morelos 3ª Sección (delegación zona oriente)
- Melchor Ocampo – Centenario Himno Nacional esq. Adolfo López Mateos 72, Barrio Señor de los Milagros (explanada municipal)
- Tepotzotlán – Calle Virreynal, Col. San Martín (frente al Palacio Municipal)
- Tultepec – Plaza Hidalgo 1, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)
Martes 6 de mayo
- Jilotepec – Av. Reforma s/n, Col. Centro (EDAYO Jilotepec)
- Aculco – Plaza Constitución 1, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)
- Donato Guerra – Calle Porfirio Díaz s/n, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)
- Tepetlaoxtoc – Hidalgo Mz. 004, Rancho El Cayón (frente al Palacio Municipal)
- San Mateo Atenco – Av. Benito Juárez 302, Col. San Miguel (frente al Palacio Municipal)
- Tultitlán – Calle Zodiaco s/n, Unidad Morelos 3ª Sección (delegación zona oriente)
- Melchor Ocampo – Centenario Himno Nacional esq. Adolfo López Mateos 72 (explanada municipal)
- Tepotzotlán – Calle Virreynal, Col. San Martín (frente al Palacio Municipal)
- Tultepec – Plaza Hidalgo 1, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)
Miércoles 7 de mayo
- Jilotepec – Av. Reforma s/n, Col. Centro (EDAYO)
- Huehuetoca – Av. Benito Juárez s/n, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)
- Donato Guerra – Calle Porfirio Díaz s/n, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)
- Tepetlaoxtoc – Hidalgo Mz. 004, Rancho El Cayón (frente al Palacio Municipal)
- San Mateo Atenco – Av. Benito Juárez 302, Col. San Miguel
- Naucalpan – Av. Benito Juárez 39, Naucalpan Centro (frente al Palacio Municipal)
- Tultitlán – Calle Zodiaco s/n, Unidad Morelos
- Melchor Ocampo – Explanada municipal
- Tepotzotlán – Col. San Martín (frente al Palacio Municipal)
- Tultepec – Plaza Hidalgo 1, Col. Centro
Jueves 8 de mayo
- Huehuetoca – Av. Benito Juárez s/n, Col. Centro
- Tecámac (Ojo de Agua) – Calle Felipe Villanueva, Héroes de Tecámac
- Donato Guerra – Calle Porfirio Díaz s/n, Col. Centro
- Tezoyuca – Calle Pascual Luna, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)
- San Mateo Atenco – Av. Benito Juárez 302, Col. San Miguel
- Tultitlán – Unidad Morelos 3ª Sección
- Melchor Ocampo – Explanada municipal
- Tepotzotlán – Col. San Martín
- Tultepec – Plaza Hidalgo 1, Col. Centro
- Huixquilucan – Av. Jesús del Monte 271, Jesús del Monte (frente a Fresko)
Viernes 9 de mayo
- Donato Guerra – Calle Porfirio Díaz s/n, Col. Centro
- Tezoyuca – Calle Pascual Luna, Col. Centro
- San Mateo Atenco – Av. Benito Juárez 302, Col. San Miguel
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¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Edomex en 2026?
Si vas a tramitar tu licencia en las unidades móviles del Edomex, esto es lo que debes pagar en 2026; revisa bien el monto y lleva tu comprobante listo, porque sin pago no hay trámite.
Costos de licencia en Edomex 2026 (unidades móviles)
Estos son los precios actualizados por tipo:
- Tipo A (automovilista): 777 pesos
- Tipo C (motociclista): 777 pesos
- Tipo E (chofer particular): 1,017 pesos
- Permiso provisional tipo B (menores): 777 pesos
- Permiso provisional tipo A (menores): 3,694 pesos
- Duplicado de licencia: 525 pesos
¿Qué requisitos piden para la licencia en unidades móviles Edomex?
Si vas a tramitar tu licencia en las unidades móviles del Edomex, debes llevar todos los documentos completos y vigentes; si es tu primera vez, además tendrás que presentar examen.
Requisitos para licencia Edomex (trámite nuevo)
Ten listo lo siguiente:
- Acta de nacimiento o carta de naturalización
- CURP certificada (RENAPO)
- Identificación oficial con foto (INE, pasaporte, cédula, cartilla o licencia vigente Edomex)
- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
- Aprobar examen de conocimientos (solo primera vez)
- Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (gratuito)
- Comprobante de pago
Requisitos para renovación de licencia
Si solo vas a renovar, el trámite es más rápido; lleva:
- Licencia anterior del Edomex
- CURP
- Identificación oficial
- Certificado del DIF
- Comprobante de pago