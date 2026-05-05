¡Vuelven en mayo y son muchas! Ubicaciones de unidades móviles para tramitar licencia de conducir Edomex

Si necesitas tramitar tu licencia de conducir en el Edomex, esta es tu oportunidad: las unidades móviles ya están activas en mayo y recorrerán varios municipios, pero no se quedan mucho tiempo en el mismo lugar.

La caravana cambia de sede constantemente y algunas ubicaciones dejarán de operar en los próximos días; por eso, es clave revisar fechas y direcciones antes de salir, ya que podrías perder el viaje si acudes fuera de tiempo.

Unidades móviles Edomex mayo: ubica la más cercana

Si vas a tramitar tu licencia en el Estado de México durante mayo, aquí tienes el listado actualizado de unidades móviles con direcciones exactas y fechas claras.

Lunes 4 de mayo



Acambay – Plaza Hidalgo 8, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)

Temascalapa – Calle Río Colorado 2, Barrio San Miguel

Ecatepec – Av. Insurgentes Mz. 002, Fracc. Las Américas (Paseo Ventura)

Tultitlán – Calle Zodiaco s/n, Unidad Morelos 3ª Sección (delegación zona oriente)

Melchor Ocampo – Centenario Himno Nacional esq. Adolfo López Mateos 72, Barrio Señor de los Milagros (explanada municipal)

Tepotzotlán – Calle Virreynal, Col. San Martín (frente al Palacio Municipal)

Tultepec – Plaza Hidalgo 1, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)

Martes 6 de mayo



Jilotepec – Av. Reforma s/n, Col. Centro (EDAYO Jilotepec)

Aculco – Plaza Constitución 1, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)

Donato Guerra – Calle Porfirio Díaz s/n, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)

Tepetlaoxtoc – Hidalgo Mz. 004, Rancho El Cayón (frente al Palacio Municipal)

San Mateo Atenco – Av. Benito Juárez 302, Col. San Miguel (frente al Palacio Municipal)

Tultitlán – Calle Zodiaco s/n, Unidad Morelos 3ª Sección (delegación zona oriente)

Melchor Ocampo – Centenario Himno Nacional esq. Adolfo López Mateos 72 (explanada municipal)

Tepotzotlán – Calle Virreynal, Col. San Martín (frente al Palacio Municipal)

Tultepec – Plaza Hidalgo 1, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)

Miércoles 7 de mayo



Jilotepec – Av. Reforma s/n, Col. Centro (EDAYO)

Huehuetoca – Av. Benito Juárez s/n, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)

Donato Guerra – Calle Porfirio Díaz s/n, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)

Tepetlaoxtoc – Hidalgo Mz. 004, Rancho El Cayón (frente al Palacio Municipal)

San Mateo Atenco – Av. Benito Juárez 302, Col. San Miguel

Naucalpan – Av. Benito Juárez 39, Naucalpan Centro (frente al Palacio Municipal)

Tultitlán – Calle Zodiaco s/n, Unidad Morelos

Melchor Ocampo – Explanada municipal

Tepotzotlán – Col. San Martín (frente al Palacio Municipal)

Tultepec – Plaza Hidalgo 1, Col. Centro

Jueves 8 de mayo



Huehuetoca – Av. Benito Juárez s/n, Col. Centro

Tecámac (Ojo de Agua) – Calle Felipe Villanueva, Héroes de Tecámac

Donato Guerra – Calle Porfirio Díaz s/n, Col. Centro

Tezoyuca – Calle Pascual Luna, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)

San Mateo Atenco – Av. Benito Juárez 302, Col. San Miguel

Tultitlán – Unidad Morelos 3ª Sección

Melchor Ocampo – Explanada municipal

Tepotzotlán – Col. San Martín

Tultepec – Plaza Hidalgo 1, Col. Centro

Huixquilucan – Av. Jesús del Monte 271, Jesús del Monte (frente a Fresko)

Viernes 9 de mayo



Donato Guerra – Calle Porfirio Díaz s/n, Col. Centro

Tezoyuca – Calle Pascual Luna, Col. Centro

San Mateo Atenco – Av. Benito Juárez 302, Col. San Miguel

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN MAYO CAMBIA LA VERIFICACIÓN EN CDMX Y EDOMEX: ESTOS AUTOS DEBERÁN CUMPLIR LOS REQUISITOS

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Edomex en 2026?

Si vas a tramitar tu licencia en las unidades móviles del Edomex, esto es lo que debes pagar en 2026; revisa bien el monto y lleva tu comprobante listo, porque sin pago no hay trámite.

Costos de licencia en Edomex 2026 (unidades móviles)

Estos son los precios actualizados por tipo:



Tipo A (automovilista): 777 pesos

Tipo C (motociclista): 777 pesos

Tipo E (chofer particular): 1,017 pesos

Permiso provisional tipo B (menores): 777 pesos

Permiso provisional tipo A (menores): 3,694 pesos

Duplicado de licencia: 525 pesos

¿Qué requisitos piden para la licencia en unidades móviles Edomex?

Si vas a tramitar tu licencia en las unidades móviles del Edomex, debes llevar todos los documentos completos y vigentes; si es tu primera vez, además tendrás que presentar examen.

Requisitos para licencia Edomex (trámite nuevo)

Ten listo lo siguiente:



Acta de nacimiento o carta de naturalización

CURP certificada (RENAPO)

Identificación oficial con foto (INE, pasaporte, cédula, cartilla o licencia vigente Edomex)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Aprobar examen de conocimientos (solo primera vez)

Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (gratuito)

Comprobante de pago

Requisitos para renovación de licencia

Si solo vas a renovar, el trámite es más rápido; lleva:

