“Lobos”, “Monas” y “Portales": Caen en el Estado de México criminales vinculados a 16 homicidios

Una red presuntamente relacionada con al menos 16 homicidios fue desarticulada en el Estado de México tras la detención de 11 personas, como resultado de operativos simultáneos desplegados en municipios del Valle de México, informó este viernes 30 de enero de 2026 el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch .

Las investigaciones se concentraron principalmente en el municipio de Tultitlán, donde se detectó la operación de grupos generadores de violencia ("Lobos", "Monas" y "Portales") vinculados con asesinatos ocurridos en distintos puntos de la zona. A partir de estas indagatorias, las autoridades ampliaron los despliegues a Coacalco, que también fue identificado como uno de los puntos de movilidad de los presuntos responsables.

Las acciones culminaron con la captura de 10 hombres y una mujer, quienes enfrentan órdenes de aprehensión por su presunta participación directa en los homicidios investigados, de acuerdo con la información oficial.

Operativos en dos municipios del Estado de México

Los operativos se realizaron de forma simultánea en los municipios de Tultitlán y Coacalco en el Estado de México , que fueron señalados por las autoridades como zonas estratégicas para la operación de estos grupos altamente violentos. Hubo coordinación entre fuerzas federales y estatales para ejecutar las órdenes judiciales y no se reportaron enfrentamientos.

En las acciones participaron elementos del Ejército , Marina , Guardia Nacional , Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana , en coordinación con autoridades de seguridad y procuración de justicia del Estado de México .

TE PUEDE INTERESAR: “Los Chapitos” desatados en Sinaloa: Harfuch los culpa del ataque a MC y secuestro de ingenieros

Dos detenidos pertenecían a una corporación municipal

Tras el cruce de información entre autoridades, se confirmó que dos de los detenidos pertenecen a una corporación de seguridad municipal, dato que forma parte de las investigaciones relacionadas con los homicidios.

Las 11 personas fueron trasladadas a centros penitenciarios del Estado de México , donde se determinará su situación jurídica conforme avancen los procesos judiciales relacionados con los homicidios.