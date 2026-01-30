“Los Chapitos” desatados en Sinaloa: Harfuch los culpa del ataque a MC y secuestro de ingenieros

La más reciente ola de violencia que sacude a Sinaloa tiene nombre y apellido según la inteligencia federal. Este viernes 30 de enero, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que células de "Los Chapitos" están detrás de los dos eventos de alto impacto que han conmocionado al estado esta semana: el ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano y la desaparición masiva de trabajadores mineros .

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario aseguró que el gobierno federal ya tiene identificado al líder de plaza que opera en la zona de Concordia y Culiacán, por lo que se ha desplegado una cacería institucional para capturarlo y rescatar a las víctimas.

#EnLaMañanera | Sobre el ataque en #Sinaloa a diputados de MC, el secretario de #Seguridad, @OHarfuch informó que ya se tiene identificado al grupo que realizó esta agresión, son parte de

una célula de los #Chapitos https://t.co/DtMEipNxTY pic.twitter.com/jlbrb2wHqF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 30, 2026

Mineros de Vizsla Silver: Una semana desaparecidos en la Concordia, Sinaloa

El primer frente de la investigación se centra en la desaparición de 10 ingenieros y operarios de la empresa minera canadiense Vizsla Silver. Los trabajadores fueron privados de su libertad desde el pasado 24 de enero en el fraccionamiento La Clementina, en el municipio de Concordia.

Harfuch detalló que, aunque no existían amenazas previas reportadas contra la compañía, el control territorial de "Los Chapitos" en esa área es evidente.



Estatus: La minera suspendió operaciones temporalmente en el proyecto Pánuco.

La minera suspendió operaciones temporalmente en el proyecto Pánuco. Sin rescate: Las familias no han recibido llamadas de extorsión, lo que agrava la incertidumbre sobre el paradero de las víctimas.

Las familias no han recibido llamadas de extorsión, lo que agrava la incertidumbre sobre el paradero de las víctimas. Diplomacia: Se desconoce si ya hubo contacto oficial entre la Cancillería y el Gobierno de Canadá, pero la búsqueda involucra al Ejército y Marina.

7 días sin rastrode ellos



La Asociación de Ingenieros de Minas rompe el silencio y exige el rescate inmediato de 10 profesionales privados de su libertad desde el pasado 23 de enero en #Sinaloa https://t.co/ujoH0BEVJO pic.twitter.com/qT8Eeusvha — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 30, 2026

El ataque a diputados de MC: Montoya perdió un ojo

Sobre el atentado ocurrido el miércoles 28 de enero en el centro de Culiacán contra los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya, Harfuch fue contundente: "Fue una célula de ‘Los Chapitos’ y vamos a dar a conocer avances pronto".

El estado de salud de los políticos es crítico. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC, actualizó el parte médico revelando las secuelas permanentes de la agresión:



Sergio Torres (Líder estatal de MC): Se encuentra en terapia intensiva tras una cirugía craneal exitosa; las próximas 48 horas son vitales para desinflamar el cerebro.

Se encuentra en terapia intensiva tras una cirugía craneal exitosa; las próximas 48 horas son vitales para desinflamar el cerebro. Elizabeth Montoya (Diputada): Aunque está consciente, la legisladora sufrió daño neurológico y la pérdida de un ojo debido a los impactos de bala.

Ambos cuentan ahora con custodia policial permanente en el hospital por orden federal.

#ÚltimaHora



Defensa refuerza la seguridad en el estado de Sinaloa con 1,600 efectivos.



A las 0840 horas del 29 de enero de 2026, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 1,600 efectivos del Ejército Mexicano, entre estos, 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas… pic.twitter.com/4rsslsyCW6 — @Defensamx (@Defensamx1) January 29, 2026

Despliegue de Fuerza Especial: Llegan 1,600 militares a Sinaloa

Ante el recrudecimiento de la violencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) activó un despliegue masivo. Un contingente de 1,600 efectivos, incluidos 90 elementos de élite del Cuerpo de Fuerzas Especiales, arribó vía aérea a Culiacán y Mazatlán.

La misión de estas tropas no es solo patrullar, sino ejecutar operaciones de precisión para desarticular a la célula de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán que mantiene en jaque a la clase política y al sector industrial del estado.