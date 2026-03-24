“Tu hijo corre peligro": La extorsión a una madre que provocó operativos en CDMX y Edomex

En una acción relámpago que involucró inteligencia de campo y un cerco virtual, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) desarticuló a una banda de presuntos extorsionadores y narcomenuderos. Los hechos, registrados el pasado 22 de marzo, se desencadenaron tras la denuncia de una madre que fue víctima de presiones telefónicas donde le aseguraban que su hijo corría un grave peligro.

Bajo amenaza, la mujer entregó dinero en efectivo y un automóvil en la alcaldía Iztacalco para evitar que dañaran al menor; sin embargo, se llevó a cabo el monitoreo desde los Centros de Comando y Control (C2) y C5, forma en la que se pudo identificar a la víctima, así como la captura de los seis implicados en tres intervenciones simultáneas.

Extorsión en CDMX y Edomex: Así rescataron a menor

Gracias a trabajos de inteligencia, los operadores del C5 detectaron que el menor de edad salió de su domicilio mientras hablaba por teléfono. Mediante un seguimiento en tiempo real, se supo que ingresó a calles del municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México (Edomex).

Allí fue localizado sano y salvo, por lo que recibió atención médica y psicológica tras el episodio de estrés provocado por las llamadas intimidantes. Mientras el menor era resguardado, la policía capitalina activaba el dispositivo para cercar a los presuntos responsables en la zona sur de la ciudad.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Derivado de una acción coordinada entre los monitoristas del @C5_CDMX, #C2 Sur y policías de la #SSC así como derivado de trabajos de investigación, se detuvo a seis personas que, al parecer, exigieron dinero en efectivo a una mujer a cambio de no dañar… pic.twitter.com/thU9V3g9Ub — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 24, 2026

Identifican a banda extorsionadora en tres puntos de CDMX:

La banda se desplazaba en diversos vehículos que fueron rastreados hasta el Ajusco y Coyoacán. Así se dividieron las capturas:



Punto 1 (San Miguel Ajusco): En la calle Ferrocarril de Cuernavaca, se interceptó el automóvil gris que la víctima había entregado. Un hombre de 20 años y una mujer de 26 fueron detenidos con 70 envoltorios de cocaína y 14 de marihuana.

En la calle Ferrocarril de Cuernavaca, se interceptó el que la víctima había entregado. Un hombre de 20 años y una mujer de 26 fueron detenidos con y 14 de marihuana. Punto 2 (San Miguel Ajusco): En el mismo sector, se aseguró un vehículo negro donde viajaban un hombre de 50 años y una mujer de 41. Portaban 60 cápsulas de una sustancia sólida rosa y cinco bolsas de marihuana.

En el mismo sector, se aseguró un vehículo negro donde viajaban un hombre de 50 años y una mujer de 41. Portaban y cinco bolsas de marihuana. Punto 3 (Coyoacán): En la colonia San Francisco, fueron capturados un hombre de 51 años y una mujer de 47 que manipulaban droga en un automóvil rojo. Este vehículo es señalado por haber servido como "muro" el día que amenazaron a la víctima. Se les hallaron otras 60 cápsulas de la sustancia rosa y envoltorios de cristal.

Cómo denunciar la extorsión en la CDMX

La SSC reiteró su compromiso de combate frontal a este delito e instó a los ciudadanos a no ceder ante amenazas telefónicas. Para recibir apoyo, asesoría y realizar denuncias, las autoridades ponen a disposición:



Denuncia Anónima: 089.

089. Línea Directa de la SSC: 55 5036 3301.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica por los delitos de extorsión y contra la salud.