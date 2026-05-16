Puentes morados en CDMX: baja visibilidad nocturna eleva riesgo de accidentes

La inconformidad ciudadana crece en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) ante ante los puentes peatonales morados y otras estructuras urbanas, una medida que, lejos de ser bien recibida, ha encendido alertas por sus posibles implicaciones en la seguridad.

Inconformidad por los puentes morados en la CDMX

Vecinos señalan que el tono reduce la visibilidad durante la noche, especialmente en los escalones, donde aseguran que, con poca iluminación, “prácticamente desaparecen” a la vista.

Esta situación representa un riesgo para peatones, particularmente para adultos mayores y personas con discapacidad visual, quienes enfrentan mayores dificultades para distinguir orillas, desniveles y cambios de nivel.

De acuerdo con testimonios, transitar por estos espacios en horarios nocturnos se ha vuelto más complicado, incrementando la posibilidad de caídas y accidentes.

#CDMX #AztecaNoticias ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 🟣🚧 La nueva "fiebre morada" en la CDMX ya desató polémica El gobierno local asegura que el color morado en puentes, bardas y mobiliario urbano representa la lucha feminista y a las mujeres mexicanas. Pero las críticas crecieron rápidamente: usuarios y colectivos cuestionan que se use un símbolo históricamente ligado al movimiento feminista mientras persisten problemas de violencia, inseguridad y falta de atención a las mujeres en la capital. También señalan que modificar colores en señaléticas y espacios urbanos no debería pasar por criterios políticos o decorativos, especialmente cuando existen normas de seguridad vial. 🚦⚠️ La información en #HechosAM

La molestia no se limita a los puentes. Habitantes también han identificado el mismo color en luminarias, bardas, escuelas, camiones y otras áreas urbanas, lo que ha dividido opiniones entre quienes consideran que responde a una imagen institucional y quienes exigen que se priorice la funcionalidad y la seguridad en el espacio público.

📣😮‍💨 Ayer estaba parado Río San Joaquín, porque el mediocre gobierno estaba quitando un carril para pintar el puente.



No han terminado de balizar Río San Joaquín, siguen habiendo hoyos y tienen letreros rotos. ¡PERO ESTÁN DE MORADO LOS PUENTES!

#PinturaNoEsInfraestructuraCdMx pic.twitter.com/OApDyytuHx — CuadranteMarianoEscobedo🌳🚴‍♀️🚶🏻‍♂️ (@CuadranteME) May 13, 2026

Ante este panorama, ciudadanos hacen un llamado a las autoridades para revisar el diseño y los colores utilizados en la infraestructura urbana.

Además, piden reforzar la iluminación y colocar franjas reflejantes o señalización visible que permita reducir riesgos y garantizar condiciones seguras para la movilidad nocturna.

Normas de colores del mobiliario urbano en CDMX

Las críticas más severas por el uso del color morado en infraestructura urbana apuntan a posibles incumplimientos de la NOM-034-SCT2/SEDATU, que establece que la señalización vial debe utilizar colores específicos como blanco, amarillo, rojo, verde o azul según su función.

En este contexto, el amarillo se emplea comúnmente para advertir riesgos o delimitar zonas peligrosas. El doctor Ernesto Morua, especialista en estudios sociales y políticas públicas de la UNAM, explicó a Azteca Noticias que los colores en estos espacios no son decorativos, sino funcionales: “El morado no es un color óptimo. Lo recomendable es usar tonos como amarillo o blanco para mejorar la visibilidad, especialmente durante la noche”.

CDMX se pinta de morado y ajolotes… mientras crecen las críticas por baches, drenaje y seguridad vial

Además, expertos advierten que este tono podría ser menos perceptible para personas con daltonismo o en condiciones de baja iluminación, lo que incrementa los riesgos.