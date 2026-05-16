tva (1).png

CDMX bajo amenaza de fuertes lluvias: prevén cuatro días de tormentas y granizo

Prepárate porque la CDMX enfrentará cuatro días de lluvias fuertes con tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Fuertes lluvias en CDMX: pronóstico de tormentas y granizo del 18 al 21 de mayo 2026
Fuertes lluvias en CDMX: pronóstico de tormentas y granizo del 18 al 21 de mayo 2026|Especial

Escrito por: Alejandra Gómez

¡De nuevo las lluvias! La Ciudad de México (CDMX) se prepara para un periodo de lluvias fuertes a muy fuertes del lunes 18 al jueves 21 de mayo, con condiciones que incluyen actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento, de acuerdo con autoridades de Protección Civil.

La CDMX bajo el agua durante cuatro días

Bajo un aviso especial, autoridades capitalinas advirtieron sobre la llegada de un temporal de lluvias que impactará a la CDMX durante cuatro días consecutivos.

El pronóstico señala precipitaciones intensas que podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, granizo y vientos fuertes, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, caída de ramas y afectaciones en la vía pública.

  • Periodo: del lunes 18 de mayo al jueves 21 de mayo
  • Horarios: por la tarde y noche (cuando se prevén las lluvias más intensas)

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, como evitar zonas con corrientes de agua, no resguardarse bajo árboles o estructuras inestables y tomar precauciones al desplazarse por la ciudad.

Lluvias más intensas provocan más sequías, asegura estudio

Un estudio publicado en la revista Nature advierte que, aunque las tormentas han aumentado en las últimas décadas, su impacto no necesariamente se traduce en mayor disponibilidad de agua en la tierra; por el contrario, puede ocurrir lo opuesto.

Esto se debe a que el aire más caliente tiene la capacidad de almacenar más vapor de agua, un elemento clave para la formación de nubes y la generación de lluvia, nieve o granizo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿El día opuesto? Lluvias más intensas provocan más sequías, asegura estudio

De hecho, por cada grado Celsius que aumenta la temperatura global, la atmósfera puede retener aproximadamente un 7% más de vapor de agua, lo que altera la forma en que el agua se distribuye en el planeta.

Tags relacionados
CDMX Clima en México

Notas