Conductor se pasa el alto, choca copntyra otro y atropella a mujer que cruzaba la calle en la Morelos

Una madrugada trágica se vivió en el cruce que forman el Congreso de la Unión y la avenida del Trabajo, vialidades ubicadas en los límites de la colonia Morelos, dentro de la demarcación Venustiano Carranza.

En ese punto, una ciudadana se hallaba parada en la acera con la intención de atravesar la vialidad cuando se convirtió en la víctima mortal de un severo percance automovilístico.

#MientrasDormía | Una joven mujer murió atropellada tras un fuerte choque registrado en Congreso de la Unión y Av. del Trabajo, en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.



Presuntamente un conductor se pasó el alto, chocó contra otro auto y este terminó proyectado… pic.twitter.com/gDTI1YO9VM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 16, 2026

Los datos iniciales indican que el incidente se desencadenó momentos después de la 1:00 horas. En ese instante, el tripulante de una de las unidades involucradas ignoró de forma presunta la señal de alto del semáforo, lo que desencadenó una colisión directa contra otro coche que transitaba por la zona.

Vehículo embiste a peatón tras colisión

El impacto entre ambas unidades fue de tal magnitud que uno de los automotores perdió el control y se desvió con violencia hacia donde se encontraba la afectada, arrollándola de manera inevitable mientras ella aguardaba el momento de caminar hacia el otro lado de la banqueta.

Personas que presenciaron el siniestro se comunicaron rápidamente con las corporaciones de auxilio para reportar la emergencia. Al sitio arribaron rescatistas médicos con la finalidad de brindar los primeros auxilios a la afectada, quien era una persona joven.

A pesar de los esfuerzos, el personal de salud confirmó que ya no contaba con signos vitales, pues el daño físico sufrido le causó la muerte casi de forma instantánea en la vía pública.

Detienen al presunto responsable del accidente

Ante el deceso, miembros de la policía capitalina procedieron a resguardar el perímetro y colocar las cintas de restricción para preservar la escena. Posteriormente, el equipo de peritos especializados inició las labores de recolección de indicios y procedió a efectuar el retiro del cadáver para trasladarlo a las instalaciones correspondientes.

Por su parte, los oficiales preventivos realizaron el arresto del automovilista imputado por originar el percance. El individuo fue trasladado a las oficinas de la coordinación territorial de la zona, sitio donde las autoridades ministeriales se encargarán de determinar su condición legal durante las próximas horas.

