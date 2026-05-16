Mató a hombre en Tlalpan y quiso incinerarlo, pero bidón le explota

Una mujer identificada como Karla "N" fue detenida y está bajo investigación por el homicidio de un hombre dentro de un domicilio en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Agentes de la Fiscalía General de Justicia la aprehendieron por la muerte de dicha persona quien perdió la vida por asfixia, pero la mujer al parecer pretendió borrar toda la evidencia para que no la relacionaran con el caso.

Mujer quiso incinerar a hombr emuerto y bidón le explota

El 5 de mayo de 2026, Karla "N" habría agredido físicamente y asfixiado a un hombre hasta provocarle la muerte en un domicilio ubicado en la colonia El Zacatón, de acuerdo con la investigación de la fiscalía.

Posteriormente, la mujer salió del inmueble y regresó con bidones de gasolina, presuntamente con la intención de incinerar el cuerpo.

Sin embargo, una explosión accidental provocó un incendio en la casa y esto alertó a los vecinos, quienes solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Hospitalizan y detienen a mujer que habría matado a hombre en Tlalpan

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) localizaron a Karla “N” con quemaduras en el rostro y la trasladaron a un hospital.

Posteriormente, los oficiales localizaron a la víctima sin vida en el inmueble, por lo que tras el reporte de la SSC, la Fiscalía de CDMX inició la investigación correspondiente.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) y personal pericial se trasladaron al lugar de los hechos, donde recolectaron indicios para su posterior análisis.

La mujer fue detenida el 11 de mayo, luego de que la imputada fuera dada de alta del hospital donde recibía atención médica.

Al día siguiente se llevó una audiencia donde la fiscalía presentó dictámenes en fotografía, química y genética, así como testimonios y otros datos de prueba.

Ese día un juez la vinculó a proceso por el delito de homicidio calificado y le dictaron prisión preventiva y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

