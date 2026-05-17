Hombre salva a su ex de una extorsión cuando estaba en hotel de CDMX con su nueva pareja

Una pareja llegó hasta un hotel de la Ciudad de México (CDMX) ubicado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, sin embargo, cuando se econtraban dentro fueron víctimas de extorsión.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que patrullaban por la zona fueron requeridos en el lugar ubicado en calle Doctor Barragán y Doctor Pascua.

Expareja de víctima pidió ayuda a la policía

En el sitio, un hombre de 55 años de edad que viajaba a bordo de un vehículo azul les pidió ayuda, por lo que los oficiales le brindaron apoyo.

De acuerdo con él, momentos antes, su exesposa de 57 años de edad le llamó por teléfono y le comunicó que se encontraba hospedada en una habitación en compañía de su pareja actual, y recibió llamadas de extorsión.

Diagnostican con ansiedad a mujer extorsionada en hotel de la Doctores

Al escuhar esta denuncia ciudadana, los oficiales pidieron acceso a los encargados del lugar e ingresaron en compañía del denunciante donde tuvieron contacto con una mujer y un hombre.

Paramédicos de Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) valoraron a la mujer con el diagnóstico de crisis de ansiedad, sin requerir traslado hospitalario.

Ponen a salvo a víctimas de intento de extorsión

Una vez que pudo tranqulizarse, se retiró por sus medios en compañía de su pareja sentimental, y agradecieron el apoyo del personal policial por la atención, y posteriormente los oficiales, se retiraron del lugar.

El reporte de las autoridades no detalla qué fue exactamente lo que pasó en dichas llamadas y qué pretendieron lograr con estas en las víctimas, pero se sabe que los afectados dijeron que denunciarían los hechos.

¿Cuál es el número para denunciar extorsión en CDMX?

La Dirección General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión es el área de la Secretaría de Seguridad Ciudadana especializada en ofrecer asesoría para el manejo de crisis en situaciones de secuestro u otros delitos como la extorsión.

En caso de ser víctima de un intento de extorsión telefónica, puedes marcar al número 55 5242 5034, donde el personal de la policía te podrá brindar atención las 24 horas del día los 365 días del año.