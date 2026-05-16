Calles cerradas por marchas CDMX y bloqueos que afectan la vialidad hoy 16 de mayo 2026 EN VIVO

Para quienes transitan por las vialidades de la CDMX, el monitoreo de las marchas hoy es fundamental para evitar contratiempos en sus traslados diarios. En este espacio les ofreceremos actualizaciones en tiempo real sobre los bloqueos viales, manifestaciones y afectaciones a la circulación que se registren en las principales avenidas de la capital. Nuestro objetivo es brindarle reportes puntuales del tráfico CDMX y las zonas de conflicto para que pueda anticipar su ruta y tomar alternativas viales eficientes.

Mantenerse informado sobre el estado de las calles cerradas hoy le permitirá esquivar los nudos vehiculares provocados por las movilizaciones sociales en las distintas alcaldías. Les recomendamos seguir de cerca cada reporte del reporte vial CDMX que publicaremos a lo largo del día, garantizando que su paso por el centro y las zonas periféricas de la ciudad sea lo más fluido posible ante las marchas y protestas programadas.

