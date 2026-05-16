Calles cerradas por marchas CDMX y bloqueos que afectan la vialidad hoy 16 de mayo 2026 EN VIVO
Estas son las afectacones por bloqueos y calles cerradas a causa de marchas CDMX para este sábado 16 de mayo 2026. Actualizaciones en vivo.
Para quienes transitan por las vialidades de la CDMX, el monitoreo de las marchas hoy es fundamental para evitar contratiempos en sus traslados diarios. En este espacio les ofreceremos actualizaciones en tiempo real sobre los bloqueos viales, manifestaciones y afectaciones a la circulación que se registren en las principales avenidas de la capital. Nuestro objetivo es brindarle reportes puntuales del tráfico CDMX y las zonas de conflicto para que pueda anticipar su ruta y tomar alternativas viales eficientes.
Mantenerse informado sobre el estado de las calles cerradas hoy le permitirá esquivar los nudos vehiculares provocados por las movilizaciones sociales en las distintas alcaldías. Les recomendamos seguir de cerca cada reporte del reporte vial CDMX que publicaremos a lo largo del día, garantizando que su paso por el centro y las zonas periféricas de la ciudad sea lo más fluido posible ante las marchas y protestas programadas.
Calles cerradas por marchas CDMX y bloqueos que afectan la vialidad hoy 16 de mayo 2026 EN VIVO
¡Alerta en Benito Juárez! Los puntos estratégicos que colapsarán este sábado y que debes evitar
Las autoridades viales de la CDMX alertan a los automovilistas para que anticipen sus traslados este sábado, ya que se tienen programadas concentraciones de manifestantes en diversos puntos estratégicos.
Entre las zonas afectadas se encuentran el cruce de Av. Santiago y Pedro de Alba, junto al bajo puente en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez, así como la intersección de Av. Niños Héroes de Chapultepec y Francisco Fernández del Castillo. Se sugiere buscar rutas alternas ante posibles cierres a la circulación.
06:59 #PrecauciónVial | Durante el día prevé concentración de manifestantes en algunos puntos:— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 16, 2026
Lugar 1: Av. Santiago y Pedro de Alba, col. Moderna alcaldía Benito Juárez (Junto al Bajo Puente).
Lugar 2: Av. Niños Héroes de Chapultepec y Francisco Fernández del Castillo, col.…
¡Toma nota! Carrera deportiva en Reforma obliga a tomar precauciones viales
Se reporta el inicio de una carrera deportiva en Av. Paseo de la Reforma, con salida y meta en la Torre Mayor, alcaldía Cuauhtémoc, por lo que se recomienda tomar precauciones viales y consultar alternativas.
06:35 #PrecauciónVial | Inicia carrera deportiva en Av. Paseo de la Reforma con salida y meta en Torre Mayor, alcaldía Cuauhtémoc. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/nw54A5HV88— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 16, 2026