Familiares cierran Congreso de la Unión; exigen justicia por cajera atropellada cuando cruzaba la calle

Una manifestación de gran magnitud paraliza la circulación de vehículos en los dos sentidos de la vialidad Congreso de la Unión, de forma específica en el punto donde cruza con la Avenida del Trabajo.

Los allegados y conocidos de Martha Lorena Guadarrama Carbajal, una ciudadana de 42 años que se desempeñaba como cajera, tomaron la decisión de obstruir los carriles de forma indefinida.

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La movilización ciudadana surge a raíz del lamentable percance ocurrido el día de ayer, donde la mujer perdió la existencia de forma abrupta. Los inconformes expresan que el motivo central de la protesta es la exigencia de una actuación judicial correcta, externando su temor a que el conductor implicado en los hechos consiga su libertad de manera prematura.

El dolor de una familia que exige que la muerte de Martha Lorena no quede impune

La interrupción del paso de los vehículos genera graves repercusiones en la movilidad de la zona, afectando de manera directa a los conductores de autos particulares, a las unidades de la red de transporte colectivo y a los choferes de camiones destinados al traslado de mercancías.

#MientrasDormía | Una joven mujer murió atropellada tras un fuerte choque registrado en Congreso de la Unión y Av. del Trabajo, en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.



Presuntamente un conductor se pasó el alto, chocó contra otro auto y este terminó proyectado… pic.twitter.com/gDTI1YO9VM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 16, 2026

Una gran cantidad de unidades de transporte permanecen completamente detenidas en diversos tramos del perímetro, concentrándose el mayor congestionamiento sobre el propio Congreso de la Unión.

Ante el escenario adverso, las personas que coordinan la manifestación sostienen una postura firme, señalando que no liberarán la arteria hasta recibir información fidedigna y formal respecto al estatus legal en el que se encuentra el automovilista detenido.

Para los automovilistas que necesitan transitar por este sector, existen opciones de desvío como las calles Vidal Alcocer y la Avenida Circunvalación, no obstante, las afectaciones al flujo vehicular ya se extienden con fuerza por los alrededores.

El atropellamiento ocurrió en la madrugada

Los antecedentes del conflicto se remontan a las primeras horas del día anterior, cuando la víctima falleció al ser arrollada en la intersección antes mencionada, ubicada dentro de los límites territoriales de la colonia Morelos, correspondiente a la alcaldía Venustiano Carranza.

Las indagatorias iniciales señalan que el suceso se desencadenó poco después de la 1 de la mañana, momento en que el operador de una unidad motorizada ignoró la indicación de alto del semáforo, provocando una colisión contra otro coche.

Derivado del impacto entre las unidades, uno de los carros involucrados fue lanzado sin control hacia la acera, arrollando a la mujer de 42 años que permanecía de pie a la expectativa para poder avanzar a pie por la calle.

#JustoAhora | Familiares y amigos de Martha Lorena Guadarrama Carbajal mantienen bloqueada la circulación en ambos sentidos de Congreso de la Unión, a la altura de Avenida del Trabajo, para exigir justicia tras el accidente donde la mujer perdió la vida. pic.twitter.com/eXjeizB9so — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 16, 2026

Ante la gravedad de la situación, las personas presentes en el lugar solicitaron de forma urgente la presencia de los cuerpos de auxilio médico. Los especialistas en urgencias médicas se trasladaron al sitio para brindar atención a la persona afectada, pero las severas heridas físicas que presentaba imposibilitaron las labores de reanimación, confirmándose el fallecimiento en la vía pública.

Posteriormente, los cuerpos policiales delimitaron el espacio del accidente para resguardar la escena, permitiendo que los peritos de la fiscalía efectuaran las investigaciones de campo y el retiro de los restos humanos. El chofer señalado por provocar la colisión fue asegurado por las autoridades y remitido a las oficinas de la coordinación territorial de la zona, espacio donde se resolverá su condición jurídica final.