¡Mega colapso en CDMX! Grúa cae en colonia Roma y deja lesionados

Pánico y susto se vivió este tarde en calles de la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, donde una grúa colapsó en una obra en construcción en la Ciudad de México (CDMX).

El desplome se registró en una obra en construcción de un edificio localizado en el Viaducto Miguel Alemán y la avenida Cuauhtémoc 421, dejando personas lesionadas.

No se reportan trabajadores atrapados tras colapso de grúa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que son cuatro los lesioinados quienes son atendidos por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos.

El reporte de la policía indica que hasta el momento no se tiene registro de otros trabajadores atrapados entre escombros tras el desplome.

La secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil de CDMX, Myriam Urzúa, arribó al sitio e informó que la obra se suspenderá mientras se realizan las indagatorias correspondientes para esclarcer las causas de este colapso.

Bomberos reportan al menos cinco lesionados tras desplome de grúa

En un mensaje en su cuenta de X, Juan Manuel Pérez Cova, jefe de los bomberos de la CDMX, publicó que son al menos cinco las personas lesionadas.

"Atendemos el colapso de una grúa telescópica en la Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc. Informo que, derivado del incidente, cinco personas resultaron lesionadas y fueron canalizadas para recibir atención médica", escribió.

#AlMomento, atendemos el colapso de una grúa telescópica en la Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc. Informo que, derivado del incidente, cinco personas resultaron lesionadas y fueron canalizadas para recibir atención médica.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/AvfNRUbT1L — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) May 15, 2026

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, indicó también que hasta el momento se reportan cinco personas lesionadas, quienes ya fueron trasladadas para recibir atención médica.

Personal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona para permitir las labores de rescate y evitar riesgos a transeúntes.

Inspectores de la alcaldía ya se encuentran en el lugar para verificar si la obra contaba con los permisos y medidas de seguridad correspondientes.

La circulación en Avenida Cuauhtémoc con dirección al sur y carriles laterales de Viaducto presentan afectaciones viales. Autoridades piden a los automovilistas tomar vías alternas.