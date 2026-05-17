Conductora logra esquivar estructura que cayó en Calzada de Tlalpan

Una tragedia estuvo cerca de registrarse este sábado 16 de mayo de 2025 al sur de la Ciudad de México (CDMX) en los carriles de la Calzada de Tlalpan, donse se construye un parque elevado.

¿Pero qué fue lo que pasó? Una estructura que forma parte de las obras se cayó a la altura del Metro Chabacano, estación que forma parte de la Línea 2.

Conductora se salva de ser aplastada por caída de estructura

Los hechos ocurrieron en un momento en que varios automovilistas iban circulando por el lugar, entre ellos una conductora a quien por poco le cae la estructura.

Por fortuna, la mujer la evitó y solo quedó en un momento de susto. Policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hicieron un cerco vial y el paso se redujo a un solo carril.

#AlertaVial | Permanece cerrada la circulación en Calzada de Tlalpan, a la altura de Viaducto Río de la Piedad con dirección al Centro, por trabajos en el tramo elevado del parque sobre Av. San Antonio Abad.



Autoridades recomiendan usar como alternativa la lateral del Viaducto y… pic.twitter.com/npbw3fIx3c — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2026

Secretaría de Obras de CDMX explica qué pasó con la estructura

Tras esta situación, la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX informó que se suscitó el deslizamiento de una estructura metálica que se encontraba a nivel de piso dentro del área delimitada.

La dependencia confirmó que lo que pasó provocó afectaciones materiales en un vehículo particular que circulaba por la zona, pero aseguró que nadie resultó lesionado.

Pero, según la Sobse, en la obra "se han tomado las medidas de seguridad establecidas en cuanto al montaje y la construcción de la misma".

Al momento de la caía, dijo, "no se realizaba ningún trabajo de este tipo, toda vez que los montajes y los traslados de piezas pesadas se llevan a cabo exclusivamente por las noches, con la vialidad cerrada para evitar posibles afectaciones".

😰🚗 Una viga de acero colapsó sobre Calzada de San Antonio Abad, a la altura de la colonia Obrera; la estructura quedó a pocos centímetros de un vehículo que circulaba por la zona



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¿Qué pasará con la conductora que casi es aplastada por estructura?

De acuerdo con la Sobse, la empresa a cargo de la obra garantizó que se atendería a la mujer afectada y se haría reparación integral de los daños ocasionados.

La Secretaría de Obras y Servicios afirmó que "no hubo caída alguna de ningún tipo de viga", pero esta situación estuvo cerca de convertirse en algo más grave si la conductora no hubiera maniobrado como lo hizo para salvar su vida.

El proyecto prevé la construcción de un corredor peatonal elevado sobre la Línea 2 del Metro, que comparte espacio con una de las avenidas más importantes y transitadas de la Ciudad de México.