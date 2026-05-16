“Aventaron el petardo": Antonio recibe golpiza de porros en Metro La Raza y policías solo grabaron

Antonio salió de trabajar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Cuando llegó al Metro La Raza, que conecta con las Líneas 3 y 5, fue brutalmente golpeado por ayudar a dos jóvenes que minutos antes habían sido asaltados por porros dentro de la estación, quienes hasta detonaron un petardo.

Eran cerca de las nueve de la noche del jueves 14 de mayo de 2026 cuando varios sujetos le pegaron con las manos y con un tubo. Las heridas fueron tan fuertes que tuvo que ser hospitalizado y el reporte médico señala que quizás pierda los dientes, además presenta golpes en los ojos y nariz.

😶‍🌫️ ¡Momentos de tensión se vivieron en el Metro La Raza!😨 Presuntos grupos porriles protagonizaron una riña dentro del Túnel de la Ciencia. Tras la agresión, los involucrados lanzaron petardos, provocando una densa nube de humo que obligó a los policías a desalojar a varios… pic.twitter.com/6dMYNMVTlv — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 15, 2026

Policías se limitaron a grabar: usuario golpeado buscaba ayuda

Azteca Noticias conversó con el joven de 31 años, quien contó que al bajar de las escaleras notó que unos sujetos "estaban asaltando a otros a otros estudiantes"; eran unos porros que despojaban de sus pertenencias a los jóvenes, por lo que trató de separarlos, pero se fueron contra él.

Desde la camilla relató cómo intentó defenderse, pero lograron tirarlo y le siguieron pegando en el piso. La escena ocurrió ante la mirada de otros pasajeros, quienes optaron por no meterse y solo grabar, pero los policías que estaban ahí también se sumaron como espectadores y no lo ayudaron.

“Se vienen encima y pues yo respondo empujándolos y pues eran bastantes personas y pues yo, honestamente, no los conté, yo creo que eran más de ocho. Los oficiales comentan que eran como 15 sujetos. “Algo que me impresiona es que los elementos de seguridad no se acerquen a auxiliar, o sea, porque hay grabaciones de los mismos elementos de seguridad, pero ninguno se acerca a auxiliarme en ese momento y al principio me estaban golpeando con los puños, con patadas, pero al la al verme en el suelo me comenzaron a golpear con un tubo”, contó.

Autoridades se echaron la bolita para ver quién tenía que ayudarlo

Herido y sangrando, se levantó como pudo y buscó ayuda, pero señala que los policías que estaban asignados a la seguridad no lo apoyaron y los agresores nada se sabe y no fueron detenidos. Decepcionado, dice que después de la golpiza, las autoridades no lo auxiliaron de inmediato y se echaron la bolita para ver qué Línea del Metro era la que tenía que ayudarlo, si la Línea 3 o la Línea 5.

“En el momento en el que yo me cubro la cabeza, salen corriendo y aventaron el petardo, porque arrojaron un petardo, cuando salieron corriendo arrojaron un petardo y hasta ese momento se acercan los oficiales a brindarme pues apoyo a ver que cómo me encontraba, pero pues ya me habían agredido (...) comenzaron a recibir otras órdenes que no les correspondía a ellos, que les correspondía a los de Línea 3 y solo me llevaron otra vez hacia el túnel (de la ciencia) y me mantuvieron como unos 20 minutos en lo que pues decidían que hacer”

El jefe de estación de la Línea 3 llegó para platicar con los oficiales que eran de la Policía Auxiliar, quienes "se pusieron en un plan muy egoísta y muy pesado porque incluso le levantaron la voz al jefe de estación" y "no querían coordinar el servicio de la atención".

Fue finalmente el personal de la Línea 3 quien le brindó el apoyo porque los oficiales de la Línea 5 "se deslindaron de la responsabilidad y se retiraron", e incluso le dijeron a Antonio que se fuera.

“Si están este presenciando este tipo de acciones, ¿por qué no actúan por humanidad? O sea, por empatía”, expresó.

Metro de CDMX asegura que fue una riña y descarta agresión de porros

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que oficiales de la Policía Bancaria e Industrial intervino y disuadió una riña entre un grupo de jóvenes en la correspondencia de la estación La Raza de la Línea 5 del Metro, sin embargo, para Antonio no fue una discusión o pelea, sino un robo y una agresión física, pues también perdió su cartera.

El Metro aseguró que se dieron los primeros auxilios a una persona que "presentó lesiones menores y, al no requerir otro tipo de apoyo, continuó su trayecto en compañía de un familiar", pero hoy el joven de 31 años se recupera de una golpiza solo por ayudar y no recibir apoyo de la policía.

¿Cuál es el estado de salud de joven golpeado por porros en el Metro?

Antonio se recupera en un hospital cuyos gastos médicos corren por el Metro, pero espera ser dado de alta este día. Le practicaron una rinoplastia por fractura en el tabique nasal y estaba en espera de otro diagnóstico ante una posible fractura en el orbital del ojo.

“Me golpearon bastantes veces la cabeza, tengo la cabeza muy inflamada, me realizaron una tomografía y pues afortunadamente salió bien, pero si yo hubiera sufrido una fractura, una hemorragia, yo creo que el escenario actual sería otro y provocado por la falta de pericia de estos oficiales que prefieren que pase el tiempo, que pasen las cosas y no actuar”.

La víctima y su mamá condenaron el actuar de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que no le ayudaron, por lo que procederá legalmente o ante las instancias correspondientes por lo que hicieron.

