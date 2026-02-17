Comando irrumpe en casa de Xochimilco y acribilla a joven de 24 años; ya cayeron dos

La tarde de este martes, una operación coordinada entre monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) resultó en la captura de dos hombres presuntamente implicados en un homicidio doloso. Los detenidos son señalados por el asesinato de un joven de 24 años ocurrido en la colonia Paraje Zacapa, alcaldía Xochimilco.

Los hechos violentos se desencadenaron cuando un comando armado a bordo de motocicletas irrumpió en un domicilio, dejando a una familia y vecinos en alerta ante las detonaciones de arma de fuego.

Ataque armado en Xochimilco: Acribillan a joven en Paraje Zacapa

De acuerdo con los reportes de emergencia, el ataque tuvo lugar entre las calles Vicente Guerrero y Boulevard de Las Tres Luces. En el sitio, los oficiales se entrevistaron con un joven de 19 años, quien relató que se encontraba dentro de una vivienda con su amigo cuando varias personas armadas llegaron en cuatro motocicletas.

Mientras el testigo lograba refugiarse, los agresores dispararon directamente contra el joven de 24 años, quien perdió la vida en el lugar. Tras el ataque, los responsables huyeron, lo que activó un cerco virtual por parte del personal del Ministerio Público y peritos para el levantamiento del cuerpo e inicio de las investigaciones.

Persecución virtual: Captura de los sospechosos en Milpa Alta

Mediante el seguimiento en tiempo real de las cámaras de videovigilancia, los operadores del C2 Oriente ubicaron a uno de los probables responsables en la alcaldía Milpa Alta. La interceptación ocurrió en el cruce de las calles 20 de Noviembre y Ahualapa, en el Pueblo de San Nicolás Tetelco.

Al momento de ser localizados, los sujetos —ambos de 21 años de edad— fueron sorprendidos mientras realizaban un intercambio de posibles sustancias ilícitas a bordo de una motocicleta negra. Al notar la presencia policial, se procedió a una revisión preventiva siguiendo los protocolos de actuación.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | En atención a un reporte emitido por los operadores del #C2 Oriente, personal de la #SSC detuvo en @GobMilpaAlta, a dos hombres que, al parecer, agredieron con disparos de arma de fuego a un ciudadano que perdió la vida en calles de @XochimilcoAl.



Los… pic.twitter.com/wFTD7NBymZ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 17, 2026

Droga y municiones: Los objetos asegurados tras el operativo

Durante la detención, los elementos de la SSC decomisaron una cantidad considerable de posibles estupefacientes y municiones que vinculan a los sujetos con actividades de narcomenudeo en la zona sur:



50 envoltorios con una sustancia sólida con características del cristal.

con una sustancia sólida con características del cristal. 50 envoltorios con vegetal verde y seco, presuntamente marihuana.

con vegetal verde y seco, presuntamente marihuana. 10 cartuchos útiles .

. Un teléfono móvil y la motocicleta negra.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por el delito de homicidio y delitos contra la salud.

