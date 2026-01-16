¿Otra caída? La red social "X", antes conocida como Twitter, volvió a presentar fallas generalizadas, lo que provocó una ola de reportes de usuarios que no pudieron acceder a la plataforma, publicar mensajes o actualizar su feed. La interrupción generó confusión, memes y reclamos en otras redes sociales, donde rápidamente el tema se volvió tendencia.

De acuerdo con datos de Downdetector , sitio especializado en monitorear el funcionamiento de servicios digitales, los reportes de fallas comenzaron a incrementarse de forma abrupta, lo que sugiere un problema a gran escala que afectó a usuarios en México y otros países.

**************información en desarrollo**********

