¿Se cayó “X” hoy? Miles de reportes por caída y fallas en Twitter a nivel global
Los usuarios señalaron principalmente problemas para iniciar sesión, errores al cargar publicaciones ante la súbita caída de “X”, antes Twitter.
¿Otra caída? La red social "X", antes conocida como Twitter, volvió a presentar fallas generalizadas, lo que provocó una ola de reportes de usuarios que no pudieron acceder a la plataforma, publicar mensajes o actualizar su feed. La interrupción generó confusión, memes y reclamos en otras redes sociales, donde rápidamente el tema se volvió tendencia.
De acuerdo con datos de Downdetector , sitio especializado en monitorear el funcionamiento de servicios digitales, los reportes de fallas comenzaron a incrementarse de forma abrupta, lo que sugiere un problema a gran escala que afectó a usuarios en México y otros países.
**************información en desarrollo**********