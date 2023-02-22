Caimán mata a mujer que sacó a pasear a su perro en Florida

Una mujer de 85 años de edad murió por el ataque de un caimán en Florida, Estados Unidos. El incidente ocurrió cuando la mujer sacó a pasear a su perro en Fort Pierce y en su camino apareció el reptil.

De acuerdo con la oficina del Sheriff, la mujer, identificada como Gloria Serge, sacó a pasear a su perro cerca de un estanque, cuando el caimán apareció y le arrebató a su mascota; la señora no dudó en luchar contra el animal de más de tres metros para salvar a su compañero de cuatro patas.

Gloria logró poner a salvo a su perro, pero ella cayó al agua y el reptil la arrastró por el estanque. El cuerpo de la mujer fue recuperado más tarde por la Comisión de Vida Silvestre de Florida (FWC).

Funcionarios de la FWC capturaron al caimán que atacó y mató a una mujer en Florida por defender a su perro.

|Reuters

Las autoridades compartieron imágenes del momento en que el animal fue capturado. En el video se pudo ver a un cazador de caimanes y los agentes del alguacil del condado de St. Lucie asegurando al reptil, arrastrándolo por la hierba y colocándolo en la parte trasera de un camión para su retiro y transporte.

Ataques de caimanes en Florida

De acuerdo con la Voz de América (VOA), los ataques de caimanes en Florida son raros, pero ocurren. En 2016, Lane Graves, de 2 años, murió atacado por un reptil cuando estaba de vacaciones con su familia de Nebraska en Walt Disney World. Desde entonces, cientos de caimanes han sido reubicados en el área.

Según la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida, entre 1948 y 2021 hubo 442 mordeduras de caimanes no provocadas en humanos, incluidas 26 muertes.

La comisión indicó que las posibilidades de que una persona en Florida resulte herida en un ataque de caimán no provocado es de una en 3.1 millones. Se estima que la población de caimanes en Florida es de 1.3 millones de animales.

