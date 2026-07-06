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¿De qué habló la presidente Sheinbaum hoy lunes 6 de julio? Resumen EN VIVO

Aquí te traemos el resumen completamente en vivo de la mañanera de la presidenta hoy lunes 6 de julio; entérate antes que nadie de todo lo que se dijo en Palacio Nacional para iniciar la semana.

¿De qué habló la presidente hoy lunes 6 de julio? Resumen EN VIVO
Mañanera Sheinbaum: ¿De qué habló la presidente hoy lunes 6 de julio? Resumen EN VIVO|Gobierno de México.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

Como cada mañana, la administración federal abrió las puertas de Palacio Nacional para dar seguimiento a los asuntos prioritarios de la agenda nacional y desglosar las acciones en marcha del gobierno de la república. Desde el Salón de la Tesorería, los integrantes del gabinete compartieron los reportes correspondientes a sus respectivas áreas. En Azteca Noticias te traemos el minuto a minuto y los detalles de la jornada.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy lunes 6 de julio de 2026?

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