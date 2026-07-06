¿De qué habló la presidente Sheinbaum hoy lunes 6 de julio? Resumen EN VIVO
Aquí te traemos el resumen completamente en vivo de la mañanera de la presidenta hoy lunes 6 de julio; entérate antes que nadie de todo lo que se dijo en Palacio Nacional para iniciar la semana.
Como cada mañana, la administración federal abrió las puertas de Palacio Nacional para dar seguimiento a los asuntos prioritarios de la agenda nacional y desglosar las acciones en marcha del gobierno de la república. Desde el Salón de la Tesorería, los integrantes del gabinete compartieron los reportes correspondientes a sus respectivas áreas. En Azteca Noticias te traemos el minuto a minuto y los detalles de la jornada.