¡El calor derrite Arizona! Se impone nuevo récord por altas temperaturas.

Este martes 11 de abril se estableció un nuevo récord meteorológico en Phoenix, Arizona con temperaturas que alcanzaron los 37 grados Celsius, justo después de las 4 p. m., hora local, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). La temperatura más alta anterior registrada para el mismo día fue de 36 grados en 1989.

La climatóloga estatal de Arizona y la facultad de la Universidad Estatal de Arizona, la Dra. Erinanne M. Saffelle, dice que el estado se encuentra actualmente en una temporada media antes de la transición oficial al verano. “Lo que esperamos en este momento es la transición a nuestras temperaturas más cálidas. Así que estamos en lo que se llama una temporada intermedia, en la que pasamos del invierno al verano y tenemos este tipo de altibajos que provocan temperaturas realmente altas. Y luego, lo que esperamos más adelante esta semana es que se enfríe un poco más. Y eso nos hará la transición al verano.”, explicó.

Saffelle dice que el primer Phoenix que alcanzó los 37 grados fue el 26 de marzo. “1989 fue un año muy caluroso. Rompimos muchos récords en 1989. Lo más temprano que alcanzamos los 37 grados en Phoenix fue el 26 de marzo. Y, por lo general, alcanzaremos los 37 grados alrededor del 2 de mayo más o menos.”, agregó.

Ayla Delgado / Residente de Arizona:

Hace calor hoy. Realmente hace calor. Tengo calor, como en el pasado, ¿cuándo, cuatro días? Eso, así.

Instant summer: Record-high temperatures hitting Southwest to East Coast this week https://t.co/m65qLp1R9S News(NEW YORK) -- Summer-like heat is moving across the country this week with dozens of record-high temperatures possible from Arizona to Massachusetts.



Monday brought ... — KTBB Radio (@KTBBRadio) April 11, 2023

Esperan altas temperaturas; se espera que el calor aumente aún más a partir de mayo

El mundo se está calentando debido al cambio climático causado por el hombre, lo que provoca sequías extremas, tormentas e incendios forestales en todo el mundo, concluyeron los científicos.

En las trayectorias actuales, el planeta está en camino de calentarse 3,2 grados celsius para fines de siglo, y las temperaturas aún podrían aumentar al menos 2,2 grados celsius, incluso si se cumplen las promesas existentes de reducir las emisiones.

Ayla Delgado suele acompañar a su novio en las actividades al aire libre; hoy prefirió quedarse a la sombra: "Oh, solo estoy sentada aquí porque mi, mi novio subió caminando esa montaña. Normalmente, voy con él, pero hoy hace demasiado calor, así que me sentaré aquí y esperaré hasta que baje". allí, y luego, caminaremos de regreso a casa. Hace demasiado calor".

Las temperaturas promedio ya son 1.1 C más altas que los niveles de 1850-1900.