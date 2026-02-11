¿Por qué está haciendo tanto calor en México? Este fenómeno mantiene el ambiente caluroso

¿Y el frío? Si has sentido un aumento en las temperaturas de la noche a la mañana en gran parte de México , no es casualidad. Las condiciones que se están presentando hoy, 11 de febrero, son mayormente estables, con poca probabilidad de lluvia en varias regiones, ¿pero cuál es la razón de que se sintió tanto calor en México?

¿Por qué está haciendo tanto calor?

El ambiente caluroso que se percibe en gran parte de México se debe a la presencia de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera.

Este sistema favorece condiciones estables, reduce la formación de nubes y permite que la radiación solar llegue con mayor intensidad a la superficie.

Como resultado, aumentan las temperaturas durante el día y disminuye la probabilidad de lluvias en buena parte del territorio nacional.

Las temperaturas máximas que se registraron hoy en México fueron desde los 30 hasta los 45 grados en varios estados.

El cambio de temperatura que sentiste hoy tanto en la Ciudad de México ( CDMX ), como en el Estado de México (Edomex), fue porque el termómetro alcanzó los 29 grados, debido al anticiclón en niveles medios de la atmósfera.

¿Cuál será el clima en la Ciudad de México está semana?

Para el jueves 12 de febrero continuará el tiempo estable. La mañana tendrá temperaturas de 10 a 12 grados y por la tarde se esperan valores de 29 a 31 grados, con cielo despejado. Durante la noche el ambiente será de 13 a 15 grados y parcialmente nublado.

Para el viernes 13 de febrero se mantendrán las condiciones similares: mañana fresca de 10 a 12 grados, tarde calurosa de 29 a 31 grados y noche despejada con temperaturas de 13 a 15 grados.

Los próximos días y el fin de semana, se esperan altas #Temperaturas en #Cuernavaca, Morelos; #Toluca, Estado de México y la #CDMX. Más información, en las imágenes pic.twitter.com/urrvbN4K7A — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 11, 2026

Finalmente, el sábado 14 de febrero se prevé una mañana de 10 a 12 grados y una tarde de 29 a 31 grados con cielo parcialmente nublado. Por la noche, el termómetro descenderá a valores de 12 a 14 grados.

En general, dominarán los días soleados con bruma matutina, tardes cálidas y noches frescas en la capital del país.