¿Momento de cambiar tus dólares? Así quedó el precio del dólar hoy 25 de junio 2026

¡Comienza una nueva semana de cotizaciones! El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para el comienzo de la cuarta y última semana de junio 2026, donde se ubica con una baja que llama la atención en los mercados.

El mercado financiero vive una jornada de gran intensidad este 25 de junio, marcada por un ascenso imparable del dólar estadounidense. En estos momentos, la divisa se perfila hacia su mayor escalada mensual en casi un año, un movimiento impulsado por la expectativa ante los próximos indicadores de inflación en Estados Unidos.

Este escenario fortalece la postura de los inversionistas, quienes anticipan que la Reserva Federal mantendrá una política estricta y elevará las tasas de interés al menos una vez antes de concluir el año.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 25 de junio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.45 pesos la compra y se vende en $17.58 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del último jueves del mes de junio 2026.

La fuerza del billete verde es evidente en su desempeño frente a las principales monedas del mundo. Durante la jornada de hoy, el dólar alcanza un máximo de 13 meses en su paridad contra el euro, posicionando a la moneda única europea por debajo de la barrera de 1.14 dólares. Azteca Noticias te comparte el tipo de cambio en México para este 25 de junio 2026.

Precio del dólar canadiense en México para junio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último miércoles de junio.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 25 de junio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este jueves 25 de junio 2026 en 59 mil 411 pesos por unidad, registrando un descenso importante en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 043 mil 307 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 25 de junio 2026?

El precio del petróleo alcanzó este el jueves niveles no vistos desde antes del inicio de la guerra con Irán, ya que las expectativas de un aumento de la oferta procedente de Oriente Medio superaron las preocupaciones sobre la demanda.