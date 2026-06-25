México y Brasil fortalecen su cooperación petrolera; así será la alianza entre Pemex y Petrobras

La petrolera mexicana Pemex y la empresa brasileña Petrobras iniciaron una nueva etapa de colaboración tras la firma de un memorando de entendimiento que contempla dos años de vigencia, con posibilidad de ampliarse.

El acuerdo busca abrir espacios de cooperación en proyectos relacionados con exploración y producción de hidrocarburos, además del intercambio de conocimientos técnicos y regulatorios.

Entre los temas considerados por ambas compañías destaca el análisis de oportunidades en aguas profundas del Golfo de México, una región que concentra parte del potencial petrolero del país y donde Petrobras ha desarrollado experiencia tecnológica durante las últimas décadas.

¿Qué contempla el acuerdo entre Pemex y Petrobras?

De acuerdo con la información presentada, el memorando firmado por ambas empresas no representa, por ahora, un compromiso de inversión ni el inicio inmediato de proyectos específicos; su propósito consiste en establecer un marco de cooperación para identificar oportunidades de negocio y compartir experiencia en áreas estratégicas del sector energético.

La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, señaló que esta colaboración podría abrir la puerta para que la empresa brasileña participe como un socio relevante en futuros proyectos relacionados con la industria petrolera mexicana.

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¿Qué puede aportar Petrobras a los proyectos petroleros en México?

Durante una entrevista para ADN Noticias, el director de Global Energy and Infrastructure Management (GMEC), Gonzalo Monroy, destacó que uno de los principales activos de Petrobras es la tecnología desarrollada para la exploración en aguas profundas, especialmente en zonas donde las capas de sal dificultan la interpretación geológica y la localización de yacimientos.

El especialista indicó que ese conocimiento permitió a la empresa brasileña impulsar importantes descubrimientos petroleros en su país y consolidarse como un referente internacional en ese segmento.

Sin embargo, también señaló que, aun cuando se identifique un nuevo prospecto en territorio mexicano, el proceso para llevarlo a producción podría tomar entre una década y doce años en un escenario favorable.

Además del componente tecnológico, Monroy consideró que uno de los aspectos más valiosos que Pemex podría observar de Petrobras es su modelo de gestión, al señalar que la administración y la organización de proyectos han sido elementos determinantes en la evolución de la compañía brasileña.