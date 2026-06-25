¡Golazo para México! Mundial 2026 genera derrama económica mayor a 17 mil millones de pesos en tan solo dos semanas

El fútbol demuestra ser un motor imparable para el bolsillo del país. En tan solo dos semanas de actividad deportiva, el Mundial 2026 en México ha generado más de 17 mil 500 millones de pesos, según datos oficiales de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

La mayor parte de estos ingresos se concentran principalmente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes principales de la justa deportiva.

Sector hotelero y apps de hospedaje: Los grandes ganadores económicos del Mundial 2026

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) reveló que la rama más beneficiada por los partidos del Mundial 2026 en México ha sido el sector hotelero.

En las últimas dos semanas, el sector hotelero reportó una alta recuperación, especialmente a través de las plataformas digitales para encontrar hospedaje en CDMX, Guadalajara o Monterrey.

Estos son los servicios beneficiados por el Mundial 2026:

En una de sus estimaciones, la Concanaco reveló que los servicios más beneficiado por uno de los eventos deportivos más importantes del mundo son:



Venta de boletos.

Hospedajes.

Viajes.

Camisetas.

Souvenirs.

Experiencias vinculadas a los torneos.

Por otro lado, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes compartió un estimado de la distribución de venta en los pequeños comercios durante la temporada de fútbol.



Tiendas de abarrotes - $2 mil 550 millones de pesos

Cervezas - $2 mil 215 millones de pesos

Comida preparada - $2 mil 125 millones de pesos

Bebidas preparadas - $850 millones de pesos

Souvenirs mundialistas - $850 millones de pesos

¿Cuánto gastan los mexicanos en ver un partido del Mundial 2026?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que el costo total para ver uno de los partidos del Mundial está entre los $500 a los $3 mil pesos; te compartimos el desglose de precios.



Reunión en casa - $3 mil pesos por diez personas.

Restaurante o bar - $500 a $800 pesos por persona.

Por otro lado, el fenómeno de las estampas para llenar el álbum del Mundial 2026 también mueve el mercado mexicano, pues la venta de sobres y barajitas ya se ha disparado entra las y los aficionados.