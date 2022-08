Camila murió dos veces, era velada cuando vieron que aún respiraba

El pasado 18 de agosto la pequeña Camila de tres años enfermó por dolores estomacales, vómito y diarrea durante la noche.

La primera reacción de la joven madre fue llevarla al hospital comunitario de Salinas, San Luis Potosí.

Le dieron medicamento, pero no le hizo efecto, aún así el médico la dio de alta. Entonces Camila fue atendida en otro lugar.

“No miraba mejoría, llegó la doctora al consultorio me le checó y ahi me manda a urgencias al hospital, fue a las 10:30 cuando me la ingresaron y ya para las 12:30 ya me la habían dado por muerta”, explicó Mary Jane Mendoza Peralta, mamá de Camila.

En la primer acta de defunción, la pequeña falleció por choque hipovolémico, deshidratación severa y enfermedad diarréica aguda; sin embargo, cuando la pequeña fue trasladada a su casa, y era velada, la esperanza de que Camila estuviera viva, regresó, pues el vidrio del féretro se empañó.

Felícitas Martínez, abuela de Camila explicó: “No nos animábamos a ver realmente la realidad, yo me acerco, y mire a mija que le hizo asi, yo vi como como los parpaditos y dije: Mi hija ¿Está viva? Yya le abrí el cajón, agarré mi celular y le eché la lucecita en sus ojos, y les digo: la niña sí está viva”.

Tras asegurarse que la niña si tenía pulso, y que respiraba, la llevaron de regreso al hospital comunitario, en donde les confirmaron que tenía pulsaciones.

Inmediatamente fue canalizada al Hospital Central de la capital y en el trayecto recibió oxigenación, pero falleció minutos más tarde.

Antes de fallecer, Camila estuvo en el féretro apróximadamente 5 horas, lo que provocó que la falta de aire le ocasionara una edema cerebral, así se estableció en la segunda acta de defunción.

La familia ya realizó la denuncia ante la Fiscalía para que esclarezca los hechos.

“Se aperturó una carpeta de investigación por parte de la fiscalía por parte de la pérdida de la vida de la menor y estamos definiendo algunas líneas de investigación, esto tambien por el actuar de los médicos, de los servicios funerarios”, señaló José Luis Ruiz Contreras, Fiscal General de San Luis Potosí.