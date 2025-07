Activistas piden a la FIFA impedir redadas del ICE en Mundial 2026

Un grupo de activistas promigrantes se manifestó frente a las oficinas de la FIFA en Florida, con el objetivo de exigir que el organismo internacional de fútbol interceda para evitar la presencia de agentes de ICE y CBP en las inmediaciones de los estadios donde se llevarán a cabo partidos del Mundial de Clubes este año y del Mundial 2026, programado para celebrarse en sedes compartidas entre Estados Unidos, México y Canadá.

La protesta, que se suma a una serie de acciones recientes impulsadas por organizaciones defensoras de derechos humanos y migrantes, se enmarca en un contexto de endurecimiento de la política migratoria bajo el gobierno del presidente Donald Trump, quien en 2025 ha reinstalado medidas como el uso extendido de los acuerdos 287G y operativos conjuntos con agencias locales.

Los manifestantes aseguran que la FIFA tiene la responsabilidad y la influencia necesaria para garantizar espacios seguros, especialmente en eventos internacionales de gran escala, donde suelen asistir miles de familias migrantes, muchas de ellas sin un estatus migratorio regularizado.

¿La FIFA podría ayudar a evitar redadas del ICE?

Durante la concentración, los activistas entregaron una carta dirigida al comité organizador local, solicitando que no se permita la presencia de ICE ni CBP en los estadios, ni en las zonas aledañas durante los días de partido. Además, piden que los alcaldes de las ciudades anfitrionas cancelen cualquier acuerdo 287G vigente que permita a policías locales colaborar con agencias migratorias federales.

“Nuestra petición es que la FIFA presione para que no haya control migratorio durante los partidos ni presencia de ICE. Y que el comité anfitrión inste a los alcaldes a vetar los acuerdos 287G. Estos acuerdos están causando caos, miedo e incertidumbre en nuestras comunidades. Son la causa de que tanta gente haya decidido no asistir al último partido que se celebró aquí. De nuevo, estamos aquí porque queremos que la gente se sienta segura al asistir a los partidos. No queremos que la gente se quede sentada en estos partidos viendo cómo separan a las familias, preguntándose si ICE se acercará a sus asientos en las gradas a pedirles sus documentos.”

El llamado llega después de episodios recientes en otras regiones, donde operativos migratorios coincidieron con eventos deportivos, lo que generó temor y ausencias notables en el público. En algunos estados, la presencia de ICE en eventos públicos ha sido denunciada como intimidatoria, especialmente para comunidades latinas.

FIFA aún no responde oficialmente

Hasta el momento, ni la FIFA ni el comité organizador del Mundial de Clubes han emitido una postura oficial respecto a la solicitud de los activistas. Sin embargo, se espera que en las próximas semanas se aborden públicamente las condiciones de seguridad y acceso para todos los asistentes, en medio del creciente escrutinio sobre el papel que jugarán las autoridades migratorias durante los grandes eventos.