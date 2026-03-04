VIDEO: Registro sin tapa provoca caída de camión de pasajeros en CDMX

Una advertencia que llevaba meses ignorada terminó por convertirse en accidente. La mañana de este miércoles, en Ciudad de México, un registro de agua sin tapa, ubicado en la esquina de Doctor Pascua y Doctor José María Vértiz, en la colonia Doctores, fue señalado en un reporte transmitido por Azteca Noticias. No habían pasado ni dos horas cuando un camión de pasajeros cayó con la llanta trasera en la oquedad.

Las imágenes captadas en el lugar muestran el momento en que la unidad queda atorada tras pisar el hueco. La escena, más allá del impacto visual, exhibe un problema cotidiano: la infraestructura urbana deteriorada que permanece semanas o meses sin atención.

Un riesgo advertido desde hace meses

De acuerdo con el reporte realizado por el compañero Armando Martínez desde la colonia Doctores, el registro llevaba al menos tres meses sin tapa. Vecinos señalaron que el daño habría iniciado desde principios de diciembre, presuntamente por el paso constante de pipas de agua que circulan por la calle Doctor Pascua, donde existe un encierro de unidades del sistema de aguas.

El tránsito pesado habría provocado el rompimiento del concreto y el hundimiento de la tapa del registro. Desde entonces, el riesgo permanecía latente, justo en un cruce peatonal. Lo único colocado como advertencia era un trafitambo visiblemente deteriorado, insuficiente para garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.

VIDEO: Camión de pasajeros cae en registro sin tapa

El llamado a las autoridades fue claro: atender de inmediato el desperfecto. Sin embargo, la respuesta no fue preventiva sino reactiva. La caída del camión evidenció que la omisión tiene consecuencias.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, pero el incidente pudo escalar fácilmente a una tragedia, considerando que el registro se encuentra en un paso de cebra y en una zona de constante flujo vehicular y peatonal.

#Atención | En la mañana, se denunció en Azteca Noticias que un registro de agua estaba sin tapa.



Es en la esquina de la calle Dr. Pascua y Doctor José María Vértiz en la colonia Doctores en #CDMX



No pasaron ni dos horas y un camión de pasajeros cayó en su llanta trasera en… pic.twitter.com/t5X87dRKTg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 4, 2026

Este caso no es aislado. Registros sin tapa, coladeras hundidas y baches profundos forman parte del paisaje urbano en distintas colonias y avenidas principales de la capital. La pregunta que surge no es solo quién debe atenderlos, sino por qué las denuncias ciudadanas y periodísticas no detonan acciones inmediatas.