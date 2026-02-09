VIDEO: Camioneta de valores embiste a franelero en calles de Coapa, CDMX

Un percance vial registrado en las inmediaciones de la zona comercial de Coapa dejó como saldo a un trabajador de la vía pública lesionado. El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Sauzales y Florales, en la colonia Granjas Coapa, alcaldía Tlalpan, donde una camioneta de transporte de valores embistió a un hombre que se desempeñaba como "franelero" en la zona.

De acuerdo con grabaciones de seguridad que circulan en redes sociales, el hecho ocurrió aproximadamente a las 11:12 horas del pasado domingo, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

En las imágenes se observa cómo la unidad blindada circulaba presuntamente a exceso de velocidad y en sentido contrario al momento de impactar a la víctima.

Captan en video accidente de camioneta de valores con franelero

El hombre, de 46 años de edad, se encontraba realizando sus labores habituales auxiliando a conductores a estacionarse cuando fue sorprendido por el vehículo. Testigos y comensales de un puesto de comida cercano auxiliaron al trabajador inmediatamente después del impacto, mientras que otros ciudadanos retuvieron al conductor de la unidad para evitar que se retirara del lugar.

Al sitio arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes brindaron los primeros auxilios y diagnosticaron lo siguiente:



Estado general: Paciente policontundido (múltiples golpes).

Debido a la naturaleza de los golpes, fue necesario su traslado a un hospital cercano para descartar lesiones internas.

#EstaMañana || Conductor de una camioneta de valores que manejaba a exceso de velocidad y en sentido contrario, embistio a un franelero (viene viene), en la avenida #Sauzales, #Coapa, @TlalpanAl.



Hasta ese punto arribaron los Servicios de Emergencia, se desconoce el estado del… pic.twitter.com/ZA9ayw5Xlb — Centro Informativo CDMX (@CI_CDMX) February 8, 2026

SSC CDMX informa sobre el accidente en Coapa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) informó que oficiales acudieron al punto para tomar conocimiento de los hechos; sin embargo, hasta el momento no se ha dado un parte oficial sobre la resolución del accidente; sin embargo, algunas versiones señalan que habrían llegado a un acuerdo reparatorio económico.

Vecinos y usuarios de la zona de Coapa han señalado en diversas ocasiones que el cruce de Sauzales y Florales suele presentar complicaciones viales debido a la falta de respeto a los sentidos de circulación por parte de algunos automovilistas que buscan acortar rutas hacia centros comerciales aledaños.

