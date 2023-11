¿La relación de AMLO y Ebrard está llegando a su fin?: Campañeando

Esta noche en Campañeando, otra vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a hablar de Marcelo Ebrard y dijo que esperaba que recapacitara sobre la unidad porque los políticos deben servir al público y quien no lo haga, dijo, es un ambicioso vulgar.

“Ojalá y se dé la unidad, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político, no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar”.

Será que está llegando a su fin la larga historia de relación entre Marcelo Ebrard y López Obrador, quienes se conocen desde hace más de 20 años y han trabajado juntos, pero eso podría acabar pronto si no “sanan” su amistad.

Mientras tanto, Xóchitl Gálvez ya hasta está pensando a quiénes invitaría a formar parte de su gobierno y también tiene la certeza de quiénes no.

Malas noticias para Manuel Bartlett, pues él está totalmente descartado de los planes de la aspirante panista.