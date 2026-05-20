Vincularán reportes de desaparición a la CURP para evitar el uso indebido de datos

El Gobierno Federal informó que los reportes de personas desaparecidas quedarán vinculados de manera directa a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Con esta modificación, el documento de identidad reflejará de forma automática el estatus de búsqueda del ciudadano, notificando a las instituciones públicas y privadas que consulten dicha clave.

Durante una conferencia de prensa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, expuso que la medida se aplica en coordinación con el Registro Nacional de Población (Renapo). El propósito normativo de la estrategia es resguardar la identidad jurídica de los ciudadanos con estatus de no localizados, impidiendo que terceros utilicen su información para aperturas de cuentas, solicitudes crediticias o trámites notariales de forma ilícita.

En conferencia de prensa informamos que la secretaria de @SEGOB_mx y la titular de la @FGRMexico, @ErnestinaGodoy_, recorrerán seis regiones del país para atender a las familias y colectivos que buscan a personas desaparecidas. Además, se instaló el Centro de Mando de atención a… pic.twitter.com/cT7eefeAQl — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 19, 2026

El estatus como candado financiero y prueba de vida obligatoria

El mecanismo operará de forma digital y centralizada. Al momento de realizar una consulta o impresión de la CURP de una persona sujeta a un reporte de búsqueda, el sistema arrojará de manera visible dicha condición. Esto servirá como un indicador para las entidades financieras y administrativas, las cuales deberán suspender el procedimiento e iniciar los protocolos correspondientes de verificación presencial.

El subsecretario Medina Padilla detalló el funcionamiento práctico del esquema durante la transmisión oficial de la sesión: "Si alguien quiere realizar un trámite, por ejemplo, para un crédito, una tarjeta, y tiene que imprimir su CURP, pero al imprimir su CURP va a aparecer así, entonces, eso va a ayudar, también a las instituciones y a las familias saber que esta persona… porque va a tener que dejar su prueba de vida". Asimismo, aclaró que la clave no se dará de baja y que si el ciudadano es localizado, bastará con acudir ante la autoridad administrativa para modificar el estatus e iniciar la reactivación formal de la identidad.