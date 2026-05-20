Mañanera de Sheinbaum: Resumen de los temas en la conferencia matutina este miércoles 20 de mayo
Detalle de los principales asuntos abordados durante la sesión de este miércoles 20 de mayo en Palacio Nacional. Sigue el resumen en Azteca Noticias.
En la mañanera de Sheinbaum correspondiente a este miércoles 20 de mayo de 2026, se revisaron los informes periódicos sobre la verificación de información y se dio seguimiento a los temas de conectividad e infraestructura digital. En Azteca Noticias te presentamos un resumen de lo que trató la sesión.
Mañanera de Sheinbaum hoy 20 de mayo: Temas relevantes de la conferencia
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.