“Ya me da miedo”: Ricardo Monreal se deslinda de las polémicas de su hermano Saúl

La tensión dentro de la familia Monreal volvió a quedar expuesta públicamente. Esta vez fue el diputado federal Ricardo Monreal quien reconoció, entre bromas pero con evidente incomodidad, que ya le “da miedo” cada vez que su hermano, el senador Saúl Monreal hace declaraciones o protagoniza alguna polémica.

Durante un encuentro con medios, Ricardo Monreal soltó una frase que rápidamente llamó la atención: “Cada vez tengo que navegar contra corriente, me da miedo cuando declara, porque siempre me involucra”.

La declaración ocurre en medio de la controversia que rodea a Saúl Monreal, luego de difundirse un video en el que aparece cantando junto a un grupo musical cuyo guitarrista portaba una playera con una suástica, símbolo asociado al nazismo, el odio racial y la intolerancia.

Aunque el senador no hizo referencia al símbolo ni al tema durante el evento, las imágenes provocaron críticas en redes sociales y reavivaron el debate sobre los personajes públicos y los mensajes que proyectan, incluso de manera indirecta.

“Ves la tempestad y no te hincas”: la frase de Ricardo Monreal que encendió la conversación

Ricardo Monreal intentó poner distancia de las acciones de su hermano, pero terminó dejando una frase que rápidamente se viralizó.

“Le digo: estás viendo la tempestad y no te hincas, Saulito”, comentó entre risas ante los reporteros.

El legislador morenista añadió que suele ser señalado por cualquier acción de sus hermanos, especialmente cuando alguno entra en polémica pública.

“Yo pago los platos rotos que él rompe”, dijo el coordinador de Morena en San Lázaro, quien también recordó que proviene de una familia numerosa de 14 hermanos.

Aunque el tono fue relajado, el comentario refleja el desgaste político que empieza a generar dentro del propio grupo de Morena la insistencia de Saúl Monreal por mantenerse en el centro de la conversación pública.

🚨 Ricardo Monreal asegura que ya ‘le da miedo cuando declara’ su hermano Saúl



El coordinador de diputados de Morena, @RicardoMonrealA hizo un llamado a la prudencia a su hermano @Saul_MonrealA, de quien dijo que siempre lo va a querer, pues es el hermano menor, sin embargo, ya… pic.twitter.com/ES1XD1tpPD — Político MX (@politicomx) May 19, 2026

La disputa por Zacatecas sigue incomodando a Morena

Las declaraciones también llegan en un momento sensible para Morena rumbo a las elecciones de 2027. El senador Saúl Monreal ha insistido en su intención de competir por la gubernatura de Zacatecas, actualmente gobernada por su hermano, David Monreal.

El problema para el morenista es que el partido ha endurecido su discurso contra el nepotismo político y busca impedir que familiares directos hereden candidaturas o cargos de elección popular dentro de una misma administración.

En días recientes, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, reiteró que el movimiento no permitirá prácticas de nepotismo en los próximos procesos internos.

Pese a ello, Saúl Monreal ha defendido públicamente sus aspiraciones y asegura que lo único que pide es que “no se excluyan liderazgos” durante la definición de candidaturas.

Sin embargo, dentro y fuera de Morena crecen las voces que consideran que la familia Monreal se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de concentración política regional, justo cuando el partido intenta vender una narrativa de renovación y combate a los privilegios.

