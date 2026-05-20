¡Se va! Sergio Mayer presenta su renuncia a Morena con carácter irrevocable

El actor y diputado federal Sergio Mayer presentó su renuncia irrevocable a su militancia en Morena, en medio de una serie de polémicas, críticas internas y tensiones dentro de la llamada Cuarta Transformación.

De acuerdo con un oficio entregado al Comité Ejecutivo Nacional del partido, el también exintegrante de Garibaldi formalizó su salida de las filas morenistas mediante un documento con sello de acuse fechado el 15 de mayo de 2026.

Esto se puso bueno: renuncia Sergio Mayer a la militancia de Morena, con carácter irrevocable. pic.twitter.com/bbIyswChDS — Rubén Cortés (@Ruben_Cortes) May 20, 2026

La carta con la que Sergio Mayer rompió oficialmente con Morena

En el documento entregado al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, Sergio Mayer dejó claro que su salida del partido no tenía vuelta atrás.

El legislador sustentó jurídicamente su renuncia para evitar cualquier tipo de interpretación o freno por parte de la dirigencia morenista. En el escrito, citó la Ley General de Partidos Políticos para formalizar su separación inmediata de la militancia guinda.

Además de presentar su baja, Mayer pidió que sus datos fueran eliminados por completo de los registros internos del partido, incluyendo su inscripción en el padrón nacional de militantes y cualquier información personal vinculada a Morena.

En la carta, el diputado argumentó que su decisión responde a motivos personales y subrayó que su voluntad de abandonar el partido debía surtir efectos inmediatos.

"Con fundamento en el artículo 40, (inciso J), de la Ley General de Partidos Políticos, en este acto, vengo a presentar mi renuncia de carácter irrevocable, a la militancia del partido político Movimiento de Regeneración Nacional", se lee.

*Información en desarrollo*

