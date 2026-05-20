¿No habrá atención? INE se va de home office por Copa Mundial de la FIFA 2026™

El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió apagar parcialmente sus oficinas presenciales en el sur de la Ciudad de México y enviar a trabajo remoto a parte de su personal del centro del país durante más de un mes, ante el impacto que prevé la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la movilidad de la capital.

La medida aplicará del lunes 1 de junio al domingo 12 de julio, aunque el torneo arrancará oficialmente el 11 de junio. El organismo justificó la decisión por el aumento esperado de turistas, tránsito vehicular y complicaciones urbanas derivadas de los partidos que se disputarán en la capital mexicana.

La instrucción fue confirmada mediante un oficio firmado por la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, en el que se argumenta que el objetivo es mantener la operación institucional sin exponer al personal a largos tiempos de traslado ni al caos vial que se anticipa durante el evento deportivo más importante del planeta.

¿Por qué el INE cerrará oficinas antes de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Aunque todavía faltan días para el silbatazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el INE decidió adelantarse En el documento interno se menciona que se espera la llegada de aproximadamente 1.1 millones de turistas mundialistas, cifra que podría saturar vialidades, transporte público y servicios urbanos.

El instituto explicó que la modalidad remota ya ha sido utilizada en otras contingencias y que ahora busca reducir aglomeraciones, disminuir emisiones contaminantes y garantizar la continuidad laboral mediante herramientas digitales.

Sin embargo, el anuncio también abrió dudas sobre la dimensión real del operativo, ya que no todos los encuentros del Mundial se disputarán cerca de las instalaciones del INE y, aun así, la medida será generalizada para personal de oficinas ubicadas en el centro del país.

¿Qué pasará con los trámites de la credencial para votar?

Uno de los puntos que todavía no queda completamente claro es el funcionamiento de los Módulos de Atención Ciudadana, donde se realizan trámites presenciales relacionados con la credencial para votar.

El propio oficio señala que será el Registro Federal de Electores quien defina posteriormente las limitaciones o modificaciones para estos espacios. Esto significa que millones de ciudadanos aún no saben si habrá reducción de horarios, cierres parciales o ajustes operativos durante el periodo mundialista.

Por ahora, el INE únicamente adelantó que el personal deberá mantenerse disponible por medios electrónicos durante la jornada laboral y que las áreas que necesariamente requieran atención presencial operarán bajo esquemas especiales definidos por cada superior jerárquico.