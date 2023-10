¡Sin mentiras! Sandra Cuevas desmiente amorío y asegura que le encantan los hombres

Las elecciones 2024 están a la vuelta de la esquina y es evidente que la actividad de los políticos mexicanos continúa en aumento, entre temas serios y otros que no lo son tanto, Sandra Cuevas dejó en claro que se encuentra muy enamorada y es que tras inventarle un supuesto amorío con una mujer dejó en claro que le encantan los hombres.

En otros temas, parece que Margarita Zavala aún tiene la esperanza de tomar la silla grande, pero no, no hablamos de la presidencial a la que en su momento aspiró, sino la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, aunque parece que la trama no se revelará pronto, pues aún no lo define, ¿qué nos espera para el 2024?