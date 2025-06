El homeschooling en México: una alternativa educativa frente a los retos del sistema tradicional

En los últimos años, México ha vivido una creciente insatisfacción con el sistema educativo tradicional. Manifestaciones de maestros que dejan aulas vacías, cuestionamientos sobre la calidad educativa, libros de texto con sesgos ideológicos y escuelas en condiciones precarias son solo algunas de las causas que han llevado a muchas familias a buscar alternativas para la educación de sus hijos. Una de las opciones que gana terreno es el homeschooling o educación en casa.

El homeschooling en México, una alternativa cada vez más común

El caso de Sara, una niña de 12 años que nunca ha asistido a la escuela, ejemplifica esta tendencia. Educada en casa por sus padres, Sara toca el piano, el violín y el arpa, lee extensamente y destaca por su inteligencia y habilidades comunicativas. Para ella, la educación en casa ha sido una experiencia enriquecedora y motivadora, muy distinta a la percepción que tiene del aprendizaje en la escuela tradicional, que considera obligatorio y poco atractivo.

Debido a la crisis en la educación pública en México y la inaccesibilidad de la educación privada, la educación en casa se ha vuelto una excelente alternativa para muchas familias.

Óscar, mecánico de motocicletas, y Marcela, pedagoga, son otra familia que optó por el homeschooling para preservar valores como el amor, la ayuda al prójimo y la práctica de buenos principios. Marcela se encarga de dar clases diarias a sus hijos, integrando aprendizajes académicos con experiencias cotidianas y actividades artísticas, fomentando también la convivencia social fuera del hogar. Aunque no tienen prisa por obtener documentos oficiales, planean presentar exámenes ante el INEA para certificar los niveles básicos de educación.

Alrededor de 20 mil familias optan por el homeschooling en México

Este modelo educativo no es para todos. Los padres deben asumir el rol de maestros, actualizarse continuamente y dedicar tiempo de calidad a sus hijos. Sin embargo, reconocen que la escuela tradicional tiene sus méritos y buenos resultados. En México, el homeschooling no es ilegal, aunque no existen estadísticas oficiales; se estima que más de 20 mil familias han adoptado esta modalidad.

La educación en casa representa para muchos una salida digna ante las deficiencias del sistema público, buscando no solo la adquisición de conocimientos académicos, sino también habilidades prácticas y sociales que preparen a los niños para la vida real y el desarrollo personal integral.