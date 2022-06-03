Canadá despenalizará drogas como la cocaína, éxtasis y opioides

Columbia Británica, una provincia de Canadá, despenalizará temporalmente algunas drogas como la cocaína, éxtasis y opioides con la intención de frenar el creciente problema del abuso de estas sustancias ilegales.

El gobierno de Canadá informó mediante un comunicado que solo las personas mayores de edad podrán acceder a estas drogas y solo les será permitido la posesión de hasta 2.2 gramos sin ser arrestados, ni acusados por narcotráfico.

Columbia Británica es el epicentro de las sobredosis en Canadá, por lo que desde noviembre del año pasado las autoridades de la provincia solicitaron al gobierno federal la exención.

|Reuters

La despenalización temporal del uso de drogas tiene como objetivo reducir el estigma asociado con el uso de sustancias y facilitar que las personas se acerquen a la policía y otras autoridades para buscar orientación.

La intención es que la policía ofrezca información sobre los apoyos sociales y de salud disponibles en lugar de castigar a quienes se encuentren en posesión de pequeñas cantidades de drogas como la cocaína.

¿Cuándo serán legales las drogas en Canadá?

La autorización para portar y consumir dichas drogas en Canadá iniciará a partir del próximo 31 de enero de 2023 y concluirá el 31 de enero de 2026.

El gobierno federal trabajará con la provincia para analizar la exención y hacer los ajustes en tiempo real si se requieren cambios, dijo la ministra federal de Salud Mental y Adicciones, Carolyn Bennett.

La exención no se aplicaría a aeropuertos, escuelas y miembros del ejército canadiense.

De acuerdo con la ministra de Salud Mental y Adicciones, en Canadá murieron 26 mil personas por sobredosis de drogas relacionadas con opioides entre 2016 y 2021. Mientras que solo en Columbia Británica se registraron nueve mil 400 fallecimientos por la misma causa, en el mismo periodo.

“A pesar de los mejores esfuerzos para aumentar la reducción de daños, la crisis ha empeorado. La oferta de drogas ilícitas cada vez más tóxicas ha exacerbado la ya desgarradora pérdida de vidas", dijo Bennett.

